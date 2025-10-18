Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






टाटा मेमोरियल अस्पताल में सलमान खान द्वारा साइन उनके जैकेट का होगा चैरिटी ऑक्शन

Advertiesment
हमें फॉलो करें Salman Khan's signed jacket to be auctioned

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (14:46 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान अपने नेक कामों के लिए भी जाने जाते हैं। सलमान खान के हाथों से लिखे गए शब्द 'ढेर सारा प्यार और सम्मान। भगवान भला करे। साथ ही सलमान खान द्वारा साइन किया गया।' (Lots of Love and Respect. God Bless. (Signed by) Salman Khan) अब एक नेक काम का हिस्सा बनने वाले हैं। 
दरअसल, सलमान ने जिस जैकेट पर अपने दिल से ये संदेश लिखा है, वह टाटा मेमोरियल में होने वाली एक खास नीलामी में रखी जाएगी। खास बात यह है कि इस नीलामी से मिलने वाली पूरी रकम कैंसर से पीड़ित मरीजों की सेहत और भलाई के लिए इस्तेमाल की जाएगी। 
 
webdunia
मेमोरियल से यह जानकारी मिली है कि वे इस नीलामी के बारे में जागरूकता फैलाना चाहते हैं, ताकि मरीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा राशि जुटाई जा सके।  
 
सलमान खान अपने विनम्र और दयालुता स्वभाव के लिए जाने जाते हैं और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए आगे खड़े रहते हैं। उनके द्वारा किए गए नेक काम अक्सर लोगों के बीच याद किए जाते हैं। अपनी संस्था बीइंग ह्यूमन के जरिए सलमान खान ने भारत भर के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद की है, और उनका योगदान सिर्फ पैसे देने तक सीमित नहीं रहता है।

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
टाटा मेमोरियल के एक करीबी सूत्र ने बताया, बीइंग ह्यूमन जो कि सलमान खान की फाउंडेशन है वह लगातार हमारे कैंसर मरीजों का मददगार और उदार समर्थक रहा है। अपनी शैक्षिक सहायता योजनाओं के जरिए, उन्होंने टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हजारों बच्चों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाया है।
 
अपनी लगातार मेडिकल मदद के अलावा, वह इंसानों की मदद के कामों में भी जुड़े हुए हैं। 2010 में उन्होंने अपनी बोन मैरो, मैरो डोनर रजिस्ट्री इंडिया (MDRI) को दान किया था। जिससे बीइंग ह्यूमन, सलमान खान फाउंडेशन और MDRI के बीच लंबे सहयोग की शुरुआत हुई।
 
सलमान खान की शिक्षा और बच्चों के समर्थन की कोशिशों का भी बड़ा असर हुआ है। उन्होंने हजारों बच्चों को ज़िन्दगी भर की शिक्षा का समर्थन दिया है, ताकि उन्हें अच्छी पढ़ाई के जरिए बेहतर भविष्य मिल सकें। 
 
अब, यह खास जैकेट, जिसे सलमान खान ने पहना और बहुत पसंद किया है, टाटा मेमोरियल अस्पताल के मरीजों की मदद के लिए नीलामी में रखा जाएगा। इस नीलामी से मिलने वाली राशि सीधे उन मेडिकल सेवाओं और काम में इस्तेमाल होगी, जो हर दिन लोगों की जान बचा रहे हैं।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

क्या सलमान खान ने रजत बेदी को 'राधे' से कर दिया था बाहर? एक्टर ने बताई सच्चाई

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels