dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






बचपन में नीना गुप्ता का डॉक्टर और टेलर ने किया था शोषण, इस वजह से मां को नहीं बताया

Advertiesment
हमें फॉलो करें neena gupta

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 18 अक्टूबर 2025 (11:29 IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में रहती हैं। नीना की लाइफ काफी उतार-चढ़ाव भरी रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सच कहूं तो' में अपनी जिंदगी के कई राज खोले हैं। इस किताब में ‍नीना गुप्ता ने बचपन में अपने साथ हुए शोषण का भी खुलासा किया है। 
 
नीना गुप्ता ने खुलासा किया है कि बचपन में उनका एक डॉक्टर और एक टेलर ने शोषण किया था। लेकिन उन्होंने डर के कारण अपनी मां को नहीं बताया। 
 
webdunia
नीना गुप्ता ने अपनी किताब में लिखा है कि एक बार वे एक ऑप्टीशन के पास गई थी। उनके भाई को बाहर वेटिंग रूम में बिठा दिया गया और डॉक्टर ने मेरी आंखें चेक करना शुरू कर दिया। आंखें चेक करते-करते वह मेरी बॉडी के उन हिस्सों को भी चेक करने लगा जिनका आंखों से कोई संबंध नहीं था। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
नीना ने कहा, जब यह सब हो रहा था मैं बुरी तरह डर गई। घर तक आते वक्त पूरे रास्ते मुझे बहुत गंदा महसूस हो रहा था। मैं घर के एक कोने में बैठकर बुरी तरह रोती रही। लेकिन मैंने इस बारे में मां को बताने की हिम्मत नहीं की क्योंकि मुझे इस बात का डर था कि वह कहेंगी कि इसमें मेरी गलती थी। वह कहेंगी कि मैंने उसे उकसाने के लिए कुछ ऐसा किया या कहा होगा। मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ।
 
वहीं दूसरी घटना के बारे में बताते हुए नीना गुप्ता ने लिखा, नाप लेते वक्त टेलर ज्यादा 'handsy' हो गया था। वह नाप लेने के बहाने इधर-उधर छू रहा था, जिससे उन्हें काफी असहज महसूस हो रहा था। इस घटना के बाद भी उन्हें मजबूरी में कई बार टेलर के पास जाना पड़ा था। 
 
webdunia
नीना गुप्ता ने लिखा, मेरे पास कोई और चारा ही नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर मां को बताती कि मैं टेलर और डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती तो वह मुझसे वजह पूछतीं और फिर मुझे बताना पड़ता। 
 
नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में इस बात का भी खुलासा किया है कि जब वो प्रेग्नेंट थीं तब उनके दोस्त और फिल्म निर्माता सतीश कौशिक ने उन्हे शादी के लिए प्रपोज किया था। सतीश कौशिक ने नीना से कहा था कि, अगर उनका बच्चा डार्क स्किन का होता है तो वह कह सकती हैं कि यह उनका बच्चा है और दोनों शादी कर लेंगे।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

कभी रेलवे ड्राइवर बनना चाहते थे ओमपुरी, बचपन में लगा था चोरी का इल्जाम

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels