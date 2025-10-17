PVR INOX खास अंदाज में मनाएगा शाहरुख के जन्मदिन का जश्न, शुरू होगा स्पेशल फिल्म फेस्टिवल

बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान 2 नवंबर को अपना जन्मदिन मनाने जा रहे हैं। इस बार जश्न का कारण और भी बड़ा है — उनकी फिल्म 'जवान' के लिए मिला नेशनल अवॉर्ड। अब खबर है कि भारत के सबसे बड़े और प्रीमियम सिनेमा एग्ज़िबिटर्स में से एक, PVR INOX, शाहरुख खान के जन्मदिन को एक स्पेशल फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए मनाने जा रहा है।

यह फेस्टिवल 13 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और दो हफ्तों तक चलेगा। इसमें 30+ शहरों और 75+ सिनेमाघरों में शाहरुख खान की अब तक की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। यह फेस्टिवल दर्शकों को शाहरुख के शानदार सिनेमाई सफर को फिर से जीने का बेहतरीन मौका देगा।

फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा, सिनेमा हमेशा से मेरा घर रहा है, और इन फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर लौटते देखना एक खूबसूरत पुनर्मिलन जैसा लगता है। ये फिल्में सिर्फ मेरी कहानियां नहीं हैं, ये उन दर्शकों की हैं जिन्होंने पिछले 33 वर्षों में इन्हें अपना स्नेह और प्यार दिया है।

शाहरुख ने कह, मैं PVR INOX का आभारी हूं, जिन्होंने इस सफर को इतने प्यार से मनाया, और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट का भी, जो हमेशा उन कहानियों पर विश्वास करता है जो हम सबको जोड़ती हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी दर्शक ये फिल्में देखने आएंगे, वे फिर से वही खुशी, संगीत, भावनाएं और सिनेमा का जादू महसूस करेंगे जो हमने मिलकर साझा किया है।

इस फिल्म फेस्टिवल में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों को दिखाया जाएगा — जो शाहरुख के बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और रोमांच से भरी एक शानदार एक्शन-कॉमेडी है, देवदास, जो अधूरे प्यार और भव्यता की एक कालजयी गाथा है, दिल से, जो प्रेम और विद्रोह की संवेदनशील कहानी है।

इसके अलावा जवान, जिसमें शाहरुख खान अपने दोहरे किरदार में गुस्से और मोक्ष दोनों का प्रतीक हैं, कभी हां कभी ना, जिसमें शाहरुख का सबसे प्यारा और मानवीय किरदार देखने को मिलता है, मैं हूं ना, जो भावनाओं, देशभक्ति और मनोरंजन का परफेक्ट मिश्रण है और ओम शांति ओम, जो पुनर्जन्म की कहानी के साथ हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग को खूबसूरती से सलाम करती है।

PVR INOX Ltd. की लीड स्ट्रैटेजिस्ट निहारिका बिजली ने कहा, शाहरुख खान सिर्फ एक ग्लोबल आइकन नहीं, एक भावना हैं। हमें गर्व है कि हम उनके असाधारण सफर का जश्न उन फिल्मों के ज़रिए मना रहे हैं जो उनके जादू, बहुमुखी प्रतिभा और भारतीय सिनेमा पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाती हैं। उन्हें हर उम्र, लिंग और क्षेत्र के लोग प्यार करते हैं। यह फेस्टिवल उनके आर्टिस्ट्री को सलाम है — और उस खुशी व उम्मीद को भी, जो वे पूरी दुनिया के दर्शकों को देते हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो शाहरुख खान अब अपनी अगली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' में नज़र आने वाले हैं, जो 2026 में रिलीज़ होगी। इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और सुहाना खान जैसे कलाकार नज़र आएंगे।