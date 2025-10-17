Dharma Sangrah

जॉय फोरम 2025 : सुपरस्टार सलमान खान करेंगे बॉलीवुड, स्टारडम और सिनेमा की बातें

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (13:09 IST)
सलमान खान सबसे बड़े सुपरस्टार हैं जो हमेशा उस जगह मौजूद रहते हैं, जहां इंसानियत और इंसानों को उनकी जरूरत रहती है। अब सलमान खान फिर से अपनी खास छाप छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वे रियाद, सऊदी अरब में होने वाले जॉय फोरम में शामिल होने वाले हैं। 
 
यह इवेंट खास होगा, जहां सलमान खुद मौजूद रहेंगे। यह फोरम टॉप चार्ट्स में है और खुशी, इंसानियत, मदद और अच्छे काम का प्रतीक माना जाता है। जॉय फोरम 2025 गुरुवार, 16 अक्टूबर और शुक्रवार, 17 अक्टूबर को होगा। इस इवेंट में कई प्रोग्राम होंगे, जैसे कॉन्फ्रेंस, एक्सपो, वर्कशॉप, समझौते और नए अवसर। 
 
webdunia
अलग-अलग इंडस्ट्री के टैलेंटेड लीडर्स को बुलाकर, जॉय फोरम एक ऐसा मंच है जहां नए आइडियाज, नई तकनीक और मनोरंजन के नए तरीके दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं। इस फोरम में जैकी चैन, जेसन मोमोआ के साथ बॉलीवुड के शाहरुख खान और आमिर खान जैसे पॉपुलर सितारे भी शामिल होंगे।
 
रियाद के जॉय फोरम में सलमान खान दूसरे दिन बोलेंगे और चर्चा करेंगे कि कैसे बॉलीवुड ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई और आगे क्या रास्ते हैं। सुहा नवैलाटी द्वारा मॉडरेट किए जाने वाले इस सेशन में सलमान खान हीरो बनने और लोगों पर असर डालने के बदलते मायने पर ध्यान देंगे। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
सलमान खान सिनेमा की लय, मूल्यों और जीवन से बड़ी खुशियों के बारे में बात करेंगे। अपनी विरासत के बारे में, वे इस बात पर जोर देंगे कि, “आप स्टारडम का पीछा नहीं करते, बल्कि इसे सुरक्षित रखते हैं। 
 
सलमान खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो वह जल्द ही वॉर ड्रामा फिल्म 'बैटल ऑफ़ गालवान' में नजर आने वाल हैं। दूसरी तरफ कबीर खान के साथ उनकी मुलाकात, खासकर बजरंगी भाईजान 2 के जरिए, उनके पहले के काम की तरह इमोशनल और असरदार कहानी कहने की राह में एक नया मोड़ साबित हो सकती है।
 

