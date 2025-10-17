कपिल शर्मा के पीछे पड़े गैंगस्टर, कॉमेडियन के 'कैप्स कैफे' पर तीसरी बार हुई फायरिंग

फेमस कॉमेडियन-एक्टर कपिल शर्मा के कनाडा के सरे स्थित रेस्तरां 'कैप्स कैफे' पर एक बार फिर गोलीबारी की घटना हुई है। पिछले चार महीनों में यह तीसरी बार है, जब कपिल के कैफे को निशाना बनाया गया है। हर बार की तरह इस बार भी लॉरेंस गैंस से जुड़े गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों और कुलदीप सिद्धू ने हमले की जिम्मेदारी ली है।
कपिल शर्मा के कैफे पर गुरुवार तड़के फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। हमलावरों ने 9-10 गोलियां चलाई। इस हमले में एक्सटीरियर में लगे कांच टूट गए और दीवारों पर बुलेट होल्स हो गए। हालांकि इस घयना में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ है।
सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें एक हमलावर कार के अंदर से कपिल के कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहा है। इस वीडियो में ढिल्लों और सिद्धू ने हमले का दावा करते हुए कहा कि मैं, कुलदीप सिद्धू, और गोल्डी ढिल्लों (कैप्स कैफे में) हुई तीन गोलीबारी की ज़िम्मेदारी लेते हैं। हमारी आम जनता से कोई दुश्मनी नहीं है। जिन लोगों से हमारा झगड़ा है, वे हमसे दूर रहें। जो लोग गैर-कानूनी काम करते हैं और लोगों को पैसे नहीं देते, वे भी तैयार रहें।
वहीं सोशल मीडिया पर गोल्डी ढिल्लों का एक पोस्ट भी वायरल हो रहा है। पोस्ट में लिखा है, हमने कपिल शर्मा को फोन किया था, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं उठाई। इसलिए यह 'एक्शन' लिया गया। उसने धमकी भरे अंदाज में लिखा, अगर अब भी उसने कॉल नहीं उठाई, तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी।
गौरतलब है कि कपिल शर्मा के कैफे की ओपनिंग के महज कुछ दिन बाद ही इस पर पहली बार 10 जुलाई को फायरिंग की घटना हुई थी। इसके बाद 7 अगस्त को दूसरी बार कैफे पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी।