Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पंकज धीर के निधन से टूटीं हेमा मालिनी, बोलीं- बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Pankaj Dheer death

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (15:43 IST)
फेमस टीवी और फिल्म एक्टर पंकज धीर के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। पंकज ने बीआर चोपड़ा की 'महाभारत' में कर्ण का किरदार निभाकर घर-घर लोकप्रियता हासिल की थी। हर कोई उन्हें याद कर रहा है। कई सेलेब्स भी पंकज धीर संग अपनी यादें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। 
 
दिग्गज अदाकारा हेमा मालिनी ने भी पंकज धीर के निधन पर दुख जताया है। हेमा मालिनी ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है। उन्‍होंने बताया है कि कैसे पंकज धीर हमेशा उनके लिए मददगार बने रहे।
 
हेमा मालिनी ने पंकज धीर संग अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, मैंने एक बहुत ही प्यारे दोस्त को खो दिया है और मैं पूरी तरह से टूट गई हूं। पंकज धीर, हमेशा इतने स्नेही, हर चीज के प्रति उत्साही, एक प्रतिभाशाली अभिनेता, जिन्होंने महाभारत में कर्ण की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीता, जो जीवन से भरपूर थे, ने अंतिम सांस ले ली है।
 
उन्होंने लिखा, कैंसर से एक साहसी लड़ाई के बाद उनका निधन हो गया, जिस पर उन्होंने जीत हासिल करने का दृढ़ संकल्प किया था। मेरे लिए, वह हमेशा बहुत मददगार रहे, मैंने जो भी किया उसमें मुझे प्रोत्साहित किया और जब भी मुझे उनकी जरूरत पड़ी, हमेशा मेरे साथ रहे।

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
हेमा मालिनी ने आगे लिखा, मुझे उनके लगातार समर्थन की कमी खलेगी। मेरे जीवन में उनकी मौजूदगी की कमी खलेगी। मैं उनकी प्यारी पत्नी अनीता जी के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं, जो उनके जीवन की रोशनी थीं।
 
webdunia
हेमा मालिनी की बेटी ईशा ने भी पंकज धीर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने लिखा, पंकज अंकल के ‍निधन की खबर सुनकर काफी दुखी हूं। एक प्यारे फैमिली फ्रेंड और हमेशा खुशियों से भरे एक अद्भुत इंसान। आपको और हमारी वो मजेदार बातचीत और उसके बाद आपकी हंसी को बहुत याद करेंगे। भगवान आपकी आत्मा को शांति दे। आंटी, निकितन और परिवार के प्रति गहरी संवेदना। ओम शांति।
 
बता दें कि पंकज धीर ने अपने करियर की शुरुआत 1983 में फिल्म ‘सुख' से की थी। उन्होंने सौगंध, सनम बेवफा, सड़क, बादशाह, चेन्नई एक्सप्रेस जैसी कई फिल्मों में भी काम किया। इसके अलावा चंद्रकांता, कानून, हरिश्चंद्र, युग और ससुराल सिमर का जैसे सीरियल्स में भी एक्टिंग का हुनर दिखाया। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'कुछ कुछ होता है' में अंजलि का रोल नहीं करना चाहती थीं काजोल, करण जौहर से की थी यह डिमांड

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels