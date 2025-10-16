Biodata Maker

ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा: चैप्टर 1' का दिवाली ट्रेलर हुआ रिलीज

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (14:51 IST)
होम्बले फिल्म्स की 'कांतारा: चैप्टर 1' लगातार बड़ी सफलता हासिल कर रही है और हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। देशभर के दर्शकों से इसे जबरदस्त प्यार और तारीफ मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर यह शानदार कमाई कर रही है और अपनी जीत साबित कर रही है। 
 
अब, इस बड़ी सफलता का जश्न मनाने के लिए, दिवाली के मौके पर फिल्म का दिवाली ट्रेलर रिलीज हुआ है, जो हमें कांतारा की दुनिया की खास झलक दिखाता है।
 
कांतारा: चैप्टर 1 का दिवाली ट्रेलर हमें इसकी दिव्य और रोमांचक दुनिया में ले जाता है। फिल्म के रोमांचक और दिल छू लेने वाले पल दिखाते हुए, यह दिवाली ट्रेलर असल में फिल्म की शानदार सफलता का एक सही जश्न है।

ALSO READ: कांतारा: ए लीजेंड चैप्टर 1 रिव्यू: ऋषभ शेट्टी का प्रीक्वल इतिहास, पौराणिकता और रोमांस का संगम
 
कांताराः चैप्टर 1 होम्बले फिल्म्स की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इस फिल्म की क्रिएटिव टीम में म्यूजिक डायरेक्टर बी. अजनीश लोकनाथ, सिनेमैटोग्राफर अरविंद कश्यप और प्रोडक्शन डिज़ाइनर विनेश बंग्लान शामिल हैं, जिन्होंने मिलकर फिल्म की दमदार विजुअल और भावनात्मक कहानी को आकार दिया है।
 
यह फिल्म 2 अक्टूबर को दुनिया भर में कन्नड़, हिंदी, तेलुगु, मलयालम, तमिल, बंगाली और अंग्रेजी भाषाओं में रिलीज हो चुकी है। यह फिल्म लोककथाओं, आस्था और सिनेमा की शानदार कारीगरी का जश्न मनाती है।

