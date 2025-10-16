Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह का धमाकेदार कमबैक, धनश्री वर्मा संग लगाए ठुमके, देखिए वीडियो

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rise and Fall Update

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (11:57 IST)
भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में दर्शकों का खूब एंटरटेनमेंट किया था। शो में पवन सिंह और धनश्री वर्मा की बॉन्डिंग को काफी पसंद किया जा रहा था। लेकिन अचानक ही पवन सिंह के शो से बाहर होने पर फैंस के साथ-साथ शो के कंटेस्टेंट भी निराश हो गए थे। 
 
वहीं अब एक बार फिर 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह की एंट्री हो गई है। 17 अक्टूबर को शो का ग्रैंड फिनाले हैं। फिनाले में धमाल मचाने के लिए पवन सिंह फिर से शो में आ गए हैं। पवन सिंह ने स्वैग के साथ फिनाले में एंट्री ली। हाल ही में मेकर्स ने शो का प्रोमो रिलीज किया है। 
 
प्रोमो में पवन सिंह अपने बेबाक अंदाज नजर आ रहे हैं। वह स्टेज पर अपनी फेवरेट धनश्री वर्मा और आकृति नेगी के साथ डांस भी करते हैं। पवन ने दोनों हसीनाओं को अपनी बाहों में लेकर डांस किया। 
 
स्टेज पर आकृति नेगी और धनश्री वर्मा परफॉर्म कर रही होती हैं, तभी बैकग्राउंड से एक दमदार आवाज आती है, 'तुम पांच घंटा चिल्लाओगे, 30 सेकंड चुप रहकर भी पवन सिंह टीवी पर दिखेगा। तो टीआरपी उस 30 सेकंड की ही ज्यादा आएगी।' इसके तुरंत बाद पवन सिंह की एंट्री होती है। 
 
इसके बाद पवन सिंह धनश्री वर्मा और आकृति नेगी को बाहों में लेकर ठुमके लगाते हैं। तीनों को साथ डांस करता देख फैंस भी खुशी से झूम उठे हैं। पवन सिंह के आने से फिनाले एपिसोड की रौनक बढ़ गई है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जब हेमा मालिनी को तमिल निर्देशक ने कर दिया था काम देने से मना, कही थी यह बात

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels