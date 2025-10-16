Biodata Maker

अपने सौतेले बेटों सनी और बॉबी देओल संग ऐसा है हेमा मालिनी का रिश्ता

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (14:32 IST)
बॉलीवुड की खूबसूरत अदाकारा हेमा मालिनी धर्मेंद्र संग अपने रिश्तों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की प्रेम कहानी से सब वाकिफ होंगे, दोनों के मोहब्बत के किस्से बेहद दिलचस्प रहे हैं। धर्मेंद्र ने अपने चार बच्चों और पहली पत्नी को छोड़कर हेमा के साथ शादी करने का फैसला किया था।
 
धर्मेंद्र-हेमा की शादी की बात उनके बेटों सनी और बॉबी देओल को जबरदस्त धक्का लगा था। सनी-बॉबी, हेमा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वहीं कुछ साल पहले हेमा ने अपनी बायोग्राफी 'हेमा मालिनी : बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' लॉन्च इवेंट में सौतेलें बेटों के साथ अपने रिश्तों को लेकर खुलकर बात की थी। 
 
webdunia
हेमा मालिनी ने कहा था, सब यही सोचते हैं कि हमारा रिश्ता कैसा है तो मैं बता दूं कि यह बहुत प्यारा और सौहार्दपूर्ण है। जब भी जरूरत पड़ती है सनी देओल हमेशा धरमजी के साथ मेरे पास मौजूद रहते हैं। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो सनी देओल मुझे घर पर देखने आने वाले पहले इंसान थे। वो यह देखने आए थे कि डॉक्टर मेरा सही से इलाज कर रहे हैं। मेरे चेहरे पर जो टांके लगे हैं उन्हें सही से हटाया गया है या नहीं। यह सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा था तो इससे साफ होता है कि हमारे बीच कैसा रिश्ता है। 
 
हेमा की बुक में बेटी ईशा देओल से जुड़ा एक चैप्टर है, जिसमें उन्होंने अपने सौतेले भाई सनी और बॉबी संग रिलेशन को लेकर भी बात की। ऐसा कहा जाता है कि ईशा देओल का अपने सौतेले भाईयों संग रिश्ता अच्छा नहीं है, वे एक-दूसरे को देखने भी पसंद नहीं करते हैं। 
 
webdunia
उन्होंने बताया था कि दोनों भाई उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ईशा ने बताया था कि सनी और बॉबी भैया के साथ उनके रिश्ते बचपन से अच्छे रहे हैं। वे दोनों को हर साल रक्षाबंधन पर राखी बांधती है। उनका कहना- हमारे आपसी रिश्ते कैसे है यह हमें दुनिया को बताने या दिखाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों किसी के सामने अपने रिश्तों का बखान करें।
 
बता दें कि धर्मेंद्र और हेमा की मुलाकात 1970 में फिल्म तुम हसीन मैं जवान के दौरान हुई थी। हेमा इतनी खूबसूरत थीं कि धर्मेंद्र शादीशुदा होने के बावजूद उनके दीवाने हो गए। धर्मेंद्र शादीशुदा थे और दूसरी शादी करना उनके लिए धर्म के विरुद्ध था। हेमा से दिल लगाने के बावजूद धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी प्रकाश से अलग नहीं होना चाहते थे। इसलिए उन्होंने धर्म बदलकर हेमा मालिनी से शादी की थी।

