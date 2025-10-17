इस वजह से हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हैं सिमी ग्रेवाल

बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा सिमी ग्रेवाल 17 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सिमी ने 60 और 70 के दशक की कई अहम फिल्मों में काम किया। सिमी ने दो बदन, साथी, मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ, कर्ज जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हैं।

सिमी ग्रेवाल का फेवरेट कलर व्हाइट है। जैसे-जैसे उन्होंने अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे-वैसे सफेद रंग के लिए उनका प्यार और गहराता गया। वह अक्सर व्हाइट कपड़ों में ही स्पॉट होती हैं।

एक अन्य इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने इस बात का भी खुलासा‍ किया था कि उनकी अलमारी में सफेद कपड़े ही रखे हुए हैं। सिमी ने कहा था, मुझे सफेद रंग पसंद है। जब मैं छोटी थी तब से मेरी पसंदीदा पार्टी के कपड़े हमेशा सफेद होते थे।

बता दें कि सिमी ग्रेवाल की पहली फिल्म 1962 में 'टार्जन गोज टू इंडिया' थी। यह एक हॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन इसे भारत में ही शूट किया गया था। इस फिल्म में सिमी के साथ फिरोज खान भी थे।