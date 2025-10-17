dipawali

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






इस वजह से हमेशा व्हाइट कलर के कपड़े पहनती हैं सिमी ग्रेवाल

Advertiesment
हमें फॉलो करें Simi Grewal

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (11:13 IST)
बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा सिमी ग्रेवाल 17 अक्टूबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। सिमी ने 60 और 70 के दशक की कई अहम फिल्मों में काम किया। सिमी ने दो बदन, साथी, मेरा नाम जोकर, सिद्धार्थ, कर्ज जैसे कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया हैं।
 
सिमी ग्रेवाल का फेवरेट कलर व्हाइट है। जैसे-जैसे उन्होंने अपने करियर में आगे बढ़ना शुरू किया, वैसे-वैसे सफेद रंग के लिए उनका प्यार और गहराता गया। वह अक्सर व्हाइट कपड़ों में ही स्पॉट होती हैं।

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
साल 2018 में एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने व्हाइट कलर के लिए अपने प्यार के बारे में खुलासा किया था। उन्होने कहा था, जब मैं सफेद पहनती हूं तो मुझे अच्छा लगता है. यह मेरे लिए खुशी का रंग है। अगर मैं दस साल बाद मेरी एक तस्वीर देखूं, तो वह पुरानी नहीं दिखनी चाहिए, फोटोज क्लासिक होनी चाहिए।
 
webdunia
एक अन्य इंटरव्यू में सिमी ग्रेवाल ने इस बात का भी खुलासा‍ किया था कि उनकी अलमारी में सफेद कपड़े ही रखे हुए हैं। सिमी ने कहा था, मुझे सफेद रंग पसंद है। जब मैं छोटी थी तब से मेरी पसंदीदा पार्टी के कपड़े हमेशा सफेद होते थे।
 
बता दें कि सिमी ग्रेवाल की पहली फिल्म 1962 में 'टार्जन गोज टू इंडिया' थी। यह एक हॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन इसे भारत में ही शूट किया गया था। इस फिल्म में सिमी के साथ फिरोज खान भी थे। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

न्यूज रीडर से पैरेलल सिनेमा की सुपरस्टार बनीं स्मिता पाटिल, समानांतर फिल्मों को दिया नया आयाम

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels