बी-टाउन की दिवाली पार्टी में छाईं पलक तिवारी, चमचमाती साड़ी में दिए सिजलिंग अंदाज में पोज

हमें फॉलो करें Palak Tiwari Diwali Party Look

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 16 अक्टूबर 2025 (17:20 IST)
बी-टाउन की दिवाली पार्टीज में बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिल रहा है। हर कोई अपने ग्लैमरस ट्रेडिशनल आउटफिट एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहा है। 
 
पलक तिवारी ने भी लाइफस्टाइल एशिया दिवाली पार्टी में अपने हॉट ट्रेडिशनल लुक से सभी का ध्यान खींच लिया है। उन्होंने अपने लुक की कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। 
 
पलक ऑफ व्हाइट कलर की हैवी वर्क साड़ी में बेहद खूबसूरत दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने मैचिंग डीप राउंड नेकलाइन  स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है। 
 
एक्ट्रेस ने ग्लॉसी मेकअप और खुले कर्ली बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही गले में स्टनिंग स्टेटमेंट नेकलेस, कानों में स्टड इयरिंग्स पहने हैं। 
 
तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस ने अपनी दिलकश अदाओं से फैंस का दिल जीत लिया है। 
 
पलक तिवारी का यह दिवाली पार्टी लुक फैंस को काफी पसंद आ रहा है। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, Late to the Sahiba trend. 
 

