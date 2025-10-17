Bigg Boss 19 : अमाल मलिक ने फरहाना भट्ट की मां के लिए कहे अपशब्द, बाद में मांगी माफी

'बिग बॉस 19' में अमाल मलिक का बेहद एग्रेसिव अंदाज देखने को मिल रहा है। वह अक्सर किसी न किसी कंटेस्टेंट सी भीड़ते नजर आते हैं। इस बार अमाल के निशाने पर कश्मीरी एक्ट्रेस फरहाना भट्ट आ गईं। दोनों के बीच झगड़ा तब शुरू हुआ जब फरहाना भट्ट ने नीलम के घर का लेटर फाड़ दिया।
फरहाना की इस हरकत पर अमाल मलिक इतना भड़क गए कि उन्होंने एक्ट्रेस और उनकी मां को 'बी-ग्रेड' कह दिया। इसके बाद उन्होंने फरहाना की प्लट उठाकर फर्श पर फेंक दी। यह सब कैप्टनेंसी टास्क के दौरान हुआ। दरअसल, सभी कंटेस्टेंट ने घर से आई चिट्ठी केलिए कैप्टनेंसी छोड़ी।
लेकिन फरहाना ने इसका उल्टा किया। फरहाना के पास नीलम गिरी के परिवार का लेटर था। उन्होंने नीलम को यह लेटर नहीं देने का फैसला किया और कैप्टेंसी की दावेदारी नहीं छोड़ी। उन्होंने नीला के घर से आया लेटर फाड़ दिया। फरहाना के इस फैसले से सभी नाराज हो गए।
इसके बाद अमाल, फरहाना के पास गए और कहा, शर्म करो। और उनका खाना फेंक दिया और प्लेट तोड़ दी। अमाल की इस हरकत पर फरहाना उन्हें 'बी-ग्रेड' इंसान कहती हैं। फिण अमाल भड़कते हुए फरहाना से कहते हैं, 'सी-ग्रेड और पॉर्न फिल्मों में भी मौका ना मिले तुझे। अगर मैं अपने पर आया, तो तेरी मां को तुझे बचाने आना पड़ेगा।'
इस पर फरहाना कहती हैं, 'मेरी मां तुम जैसे लोगों से बात नहीं करतीं।' अमाल ने फिर कहा, 'तुम और तुम्हारी मां दोनों बी-ग्रेड हो।' अमाल और फरहाना का झगड़ा देखकर सभी शॉक रह जाते हैं।
अमाल ने मांगी माफी
अब शो का नया प्रोमो सामने आया है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट अमाल को समझाते दिख रहे है। वे उनसे अपनी गलती सुधारने की बात करते हैं। इसके बाद अमाल, फरहाना से माफी मांगते हुए कहते हैं, 'जो भी मैंने आपसे कहा है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। बाकी तुम्हें मेरी माफी स्वीकार करनी है तो करो, वरना मत करो। मैं अपने स्टेंटमेंट के लिए तुमसे माफी मांगता हूं।'