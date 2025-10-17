Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राई

Advertiesment
हमें फॉलो करें Palak Tiwari Diwali Party Look

WD Entertainment Desk

, शुक्रवार, 17 अक्टूबर 2025 (15:12 IST)
श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं।  
 
webdunia
रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है। एक्ट्रेस ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट से हर किसी का ध्यान खींच लिया। 
 
webdunia
तस्वीरों में पलक तिवारी पिंक और ऑरेंज शेड वाला लहंगा पहना नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के लहंगे पर बेहद खूबसूरत वर्क नजर आ रहा है। 
 
webdunia
इसके साथ पलक ने कॉर्सेट स्टाइल स्लीवलेस चोली पहनी हुई है। साथ ही हैंड पेंटेड काशीदा दुपट्टा कैरी किया है। 
 
webdunia
पलक ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही कानों में हैवी इयररिंग्स और हाथफुल पहना है। 
 
webdunia
तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक दिलकश अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। पलक ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

62 साल की उम्र में दुल्हन ढूंढने निकले संजय मिश्रा, 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' का रोचक फर्स्ट लुक आउट

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels