ट्रेडिशनल लुक से पलक तिवारी ने जीता फैंस का दिल, इस दिवाली आप भी कर सकते हैं ट्राई

श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी अपने हॉट एंड स्टाइलिश लुक से फैंस का दिल जीत लेती हैं। पलक इन दिनों बी-टाउन की अलग-अलग दिवाली पार्टीज में अपने हुस्न का जलवा बिखेर रही हैं।

रमेश तोरानी की दिवाली पार्टी में पलक तिवारी ने एक बार फिर लाइमलाइट लूट ली है। एक्ट्रेस ने अपने ट्रेडिशनल आउटफिट से हर किसी का ध्यान खींच लिया।

तस्वीरों में पलक तिवारी पिंक और ऑरेंज शेड वाला लहंगा पहना नजर आ रही हैं। एक्ट्रेस के लहंगे पर बेहद खूबसूरत वर्क नजर आ रहा है।

इसके साथ पलक ने कॉर्सेट स्टाइल स्लीवलेस चोली पहनी हुई है। साथ ही हैंड पेंटेड काशीदा दुपट्टा कैरी किया है।

पलक ने ग्लॉसी मेकअप और खुले बालों के साथ अपना लुक कम्प्लीट किया है। साथ ही कानों में हैवी इयररिंग्स और हाथफुल पहना है।

तस्वीरों में पलक एक से बढ़कर एक दिलकश अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं। पलक ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया है।