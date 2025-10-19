Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






जब फिल्म के लिए कंडोम चाटते नजर आए थे राजकुमार राव, सीन को CBFC ने करवाया था डिलीट!

Advertiesment
हमें फॉलो करें Rajkummar Rao

WD Entertainment Desk

, रविवार, 19 अक्टूबर 2025 (12:28 IST)
साल 2016 में राजकुमार राव की फिल्म आई थी ‘ट्रैप्ड’, जिसमें उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ हुई थी। यह फिल्म एक कॉल सेंटर में काम करने वाले युवक की कहानी है, जो बिना खाना, पानी और बिजली के एक फ्लैट में कई दिनों तक फंसा रह जाता है। 
 
बीते दिनों फिल्म के डायरेक्टर विक्रमादित्य मोटवानी ने फिल्म से जुड़ी एक तस्वीर शेयर की थी, जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। इस तस्वीर में राजकुमार राव कंडोम को चाटते नजर आ रहे हैं। साथ ही, मोटवानी ने यह भी बताया था कि उन्हें ये सीन अपनी फिल्म से क्यों हटाना पड़ा।
 
विक्रमादित्य मोटवानी ने तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि राजकुमार ने ‘ट्रैप्ड’ के डिलीटेड सीन में कंडोम सक किया था। मोटवानी ने लिखा था, सेंसर बोर्ड ने हमें सीन डिलीट करने को कहा था। जब मैंने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा कि वह कंडोम क्यों सक कर रहा है। 

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
उन्होंने लिखा था, मैंने कहा क्योंकि उसे बहुत दिनों से खाने और पीने को कुछ नहीं मिला... और वह (कंडोम) स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड है। उन्हें यह बात समझ नहीं आई और मुझे यह डिलीट करना पड़ा। सोशल मीडिया पर राजकुमार राव की ये तस्वीर जमकर वायरल हुई थी। 
 
गौरतलब है कि इस फिल्म को क्रिटिक्स द्वारा काफी शानदार रिस्पोंस मिला था, हालांकि बॉक्स ऑफिस पर ये कमाई करने में नाकामयाब साबित हुई थी।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

सनी देओल की बेस्ट 5 मूवीज़ जिनके चर्चे वर्षों बाद आज भी होते हैं

सम्बंधित जानकारी

होम
दीपावली
Shorts
फोटो
Reels