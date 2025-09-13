Bigg Boss 19 में हुआ डबल एविक्शन, शो से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी बज बना हुआ है। इस शो को लेकर कई अपडेट सामने आ रहे हैं। इस वीकेड के वार शो में जबरदस्त ड्रामा दिखने वाला है। इस हफ्ते वीकेंड का वार को सलमान खान की जगह फराह खान होस्ट करने वाली हैं।
इतना ही नहीं इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से एक की जगह दो कंटेस्टेंट के बेघर होने की खबर आ रही है। इस हफ्ते घर में डबल एविक्शन हुआ है। बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए चार कंटेस्टेंट्स मृदुल तिवारी, नतालिया, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर का नाम शामिल है।
'बिग बॉस 19' को शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं और अब तक कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था। लेकिन अब डबल एविक्शन करके बिग बॉस ने सबकों शॉक कर दिया है। 'बिग बॉस तक' के मुताबिक पोलैंड की मॉडल और एक्ट्रेस नतालिया और नगमा को घर से बेघर कर दिया गया है।
हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिटा पर दोनों के नाम की चर्चा है। नगमा मिराजकर के एविक्शन से अवेज को झटका लगेगा क्योंकि वह उनकी गर्लफ्रेंड हैं और दोनों शो में साथ थे। नतालिया का जाना भी शॉकिंग है क्योंकि मृदुल तिवारी के साथ उनकी बॉन्डिंग खूब पसंद की जा रही थी।