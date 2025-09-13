Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bigg Boss 19 में हुआ डबल एविक्शन, शो से कटा इन दो कंटेस्टेंट का पत्ता

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss 19 Update

WD Entertainment Desk

, शनिवार, 13 सितम्बर 2025 (12:40 IST)
सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' को लेकर काफी बज बना हुआ है। इस शो को लेकर कई अपडेट सामने आ रहे हैं। इस वीकेड के वार शो में जबरदस्त ड्रामा दिखने वाला है। इस हफ्ते वीकेंड का वार को सलमान खान की जगह फराह खान होस्ट करने वाली हैं। 
 
इतना ही नहीं इस हफ्ते 'बिग बॉस 19' से एक की जगह दो कंटेस्टेंट के बेघर होने की खबर आ रही है। इस हफ्ते घर में डबल एविक्शन हुआ है। बिग बॉस के घर से बेघर होने के लिए चार कंटेस्टेंट्स मृदुल तिवारी, नतालिया, अवेज दरबार और नगमा मिराजकर का नाम शामिल है। 
 
'बिग बॉस 19' को शुरू हुए तीन हफ्ते हो चुके हैं और अब तक कोई एलिमिनेशन नहीं हुआ था। लेकिन अब डबल एविक्शन करके ‍बिग बॉस ने सबकों शॉक कर दिया है। 'बिग बॉस तक' के मुताबिक पोलैंड की मॉडल और एक्ट्रेस नतालिया और नगमा को घर से बेघर कर दिया गया है। 
 
हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिटा पर दोनों के नाम की चर्चा है। नगमा मिराजकर के एविक्शन से अवेज को झटका लगेगा क्योंकि वह उनकी गर्लफ्रेंड हैं और दोनों शो में साथ थे। नतालिया का जाना भी शॉकिंग है क्योंकि मृदुल तिवारी के साथ उनकी बॉन्डिंग खूब पसंद की जा रही थी। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

Bigg Bogg 19 कंटेस्टेंट तान्या मित्तल के कथित एक्स बॉयफ्रेंड को पुलिस ने किया गिरफ्तार, शो में आने की थी चर्चा

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels