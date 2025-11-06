Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






Bigg Boss 19: मैं दिखाऊंगा पावर ऑफ टेलीविजन, फरहाना भट्ट पर फूटा गौरव खन्ना का गुस्सा, एग्रेसिव अंदाज देख सभी हुए शॉक्ड

Advertiesment
हमें फॉलो करें Bigg Boss 19

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 6 नवंबर 2025 (12:07 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में काफी घमासान देखने को मिल रहा है। जैसे-जैसे शो का फिनाले करीब का रहा है हर कंटेस्टेंट ने अपना गेम खेलना शुरू कर दिया है। शो की शुरुआत में लड़ाई-झगड़ों से दूर दिखने वाले गौरव खन्ना भी अब खुलकर मैदान में उतर गए हैं। 
 
शो की शुरुआत में जहां गौरव शांत और ऑब्जर्वर प्लेयर के तौर पर नजर आ रहे थे। वहीं अब उनका अंदाज़ पूरी तरह बदल चुका है। वे अब खुलकर अपनी राय रखते नज़र आ रहे हैं और हर टास्क में अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को सामने लेकर आ रहे हैं। दर्शक उन्हें इस सीजन का विनर मानने लगे हैं। 
 
हाल ही में शो का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें गौरव खन्ना का एग्रेसिव अंदाज देखने को मिल रहा है। प्रोमो में दिखाया गया है कि घर में कैप्टेंसी टास्क चल रहा है। टास्क का थीम म्यूजिकल गिटार से जुड़ा है, जिसमें सभी सदस्यों को इस पर थिरकना होता है लेकिन यह टास्क धीरे-धीरे डांस से ज्यादा एक पावर गेम में बदल जाता है।
 
टास्क के दौरान एक तरह जहां मृदुल तिवारी और फरहाना भट्ट के बीच धक्का-मुक्की होती है तो वहीं दूसरी ओर नीलम गिरी और कुनिका सदानंद की अभिषेक बजाज के साथ भिड़ंत हो जाती है। इस दौरान स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि कुनिका, अभिषेक को जोर से धक्का दे देती है, जिससे वे नीचे गिर जाते हैं।
 
इसके बाद गौरव खन्ना और फरहाना भट्ट के बीच लड़ाई शुरू होती है। नीलम और तान्या, गौरव को पोक करते हुए नजर आती हैं। वहीं फरहाना ने शहबाज पर ताना कसते हुए कहती है कि उसने गौरव के साथ गलत किया है। इस पर गौरव का पारा चढ़ गया और वो चिल्ला कर कहते है 'तुम लोग जितना भी ताली बजाओ, मैं वही करूंगा और तुम देखोगी।'

बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
फरहाना पलटकर पूछती हैं, 'तुम कौन हो?' इस पर गौरव जवाब देते हैं, 'मैं दिखाऊंगा 'पावर ऑफ टेलीविजन'। तू फिनाले में खड़ी होकर मेरे लिए ताली बजाएगी। मैं हूं टीवी का सुपरस्टार और तू याद रखेगी कि तू मेरे सीजन में आई थी।'
 
गौरव की इस बात से सभी घरवाले चौंक जाते हैं। सोशल मीडिया पर फैंस भी गौरव के इस एटीट्यूड की तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स का कहना है कि गौरव अब अपने असली फॉर्म में आ गए हैं। गौरव के इस एग्रेसिव अवतार के बाद सोशल मीडिया पर #GauravKhanna ट्रेंड करने लगा है। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रवीना टंडन ने ठुकरा दिया था शाहरुख खान की इस सुपरहिट फिल्म का ऑफर, बोलीं- मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहनूंगी...

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels