Festival Posters

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पेड्डी: क्या है चिकिरी? एआर रहमान और बुची बाबू सना ने खोला राज, इस दिन रिलीज हो रहा गाना

Advertiesment
हमें फॉलो करें Peddi movie

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (15:06 IST)
साउथ स्टार राम चरण की फिल्म 'पेड्डी' के मेकर्स ने रिलीज से पहले ही दर्शकों के दिल जीत लिए हैं। हाल ही में रिलीज़ हुए एक इंटरएक्टिव वीडियो में म्यूज़िक के उस्ताद ए.आर. रहमान और डायरेक्टर बुची बाबू साना अपने आने वाले गाने 'चिकिरी' पर दिल छू लेने वाली बातचीत करते नजर आए। 
 
यह गाना 7 नवंबर को रिलीज़ होगा और सोशल मीडिया पर पहले से ही जबरदस्त चर्चा में है। इसकी झलक में राम चरण जोश से भरे अंदाज़ में 'चिकिरी चिकिरी' गाते और देसी रिदम पर थिरकते दिख रहे हैं।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by PEDDI (@peddimovie)

वीडियो में हमेशा अपनी धुनों की जड़ों को समझने के लिए उत्सुक रहने वाले ए.आर. रहमान मुस्कुराते हुए पूछते हैं, चिकिरी चिकिरी? इसका मतलब क्या है? इस पर बुची बाबू समझाते हैं, उनके गांव में लड़कियों को प्यार से बुलाने के लिए 'चिकिरी' कहते हैं। उसी पल से गाना शुरू होता है। चिकिरी एक प्यारा शब्द है। मैं इसके लिए एक हुक दूं? ठीक है सर? चिकिरी चिकिरी, कैसा है? 
 
रहमान का तुरंत रिएक्शन उनकी शानदार क्रिएटिव समझ को दिखाता है “सुपर्ब सर! बहुत बढ़िया, करिए ये।” और बस, इसी तरह एक लोकल प्यार से भरा शब्द “चिकिरी” एक कैची और यूनिवर्सल धुन में बदल जाता है।
 
“चिकिरी” सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि एक एहसास है, जो प्यार की शरारती भावना और देसी बोलचाल की खूबसूरती का जश्न मनाता है। रहमान की धुन, बुच्ची बाबू की कहानी और राम चरण के जोश से भरे परफॉर्मेंस के साथ, चिकिरी दिल और विरासत को जोड़ने वाला एक म्यूजिकल मोमेंट बनने जा रहा है। इसका टीज़र रिलीज़ हो चुका है और ऑफिशियल सॉन्ग वीडियो 7 नवंबर 2025 को रिलीज़ किया जाएगा।
 
लेखक और निर्देशक बुची बाबू साना की फिल्म पेड्डी में राम चरण मुख्य किरदार में नजर आएंगे। उनके साथ फिल्म में शिवा राजकुमार, जान्हवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। वेंकटा सतीश किलारू द्वारा प्रोड्यूस की गई ये फिल्म 27 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

पत्नी सुनीता आहूजा के बयान पर गोविंदा हुए शर्मिंदा, हाथ जोड़कर पारिवारिक पंडित से मांगी माफी

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels