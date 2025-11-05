Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






अनुपमा के फैंस के लिए तोहफा, अब हर दिन देखिए दो एपिसोड्स, डबल इमोशन्स और डबल मस्ती के साथ

Advertiesment
हमें फॉलो करें Anupama

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (13:13 IST)
देश के सबसे पसंदीदा और चर्चित शो 'अनुपमा' अपने दर्शकों के लिए एक बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है। इस हफ्ते कहानी में एक ऐसा इमोशनल और ड्रामेटिक मोड़ आने वाला है, जिसे एक एपिसोड में समेटना नामुमकिन है। इसी वजह से अनुपमा अब स्पेशल डबल एपिसोड्स लेकर आ रहा है।
 
बुधवार से शुक्रवार तक दर्शक शो के स्पेशल एपिसोड शाम 6:30 बजे, जिसके बाद रात 10:00 बजे सिर्फ स्टार प्लस पर देख पाएंगे। अपनी दमदार कहानी, प्रेरणादायक सफर और यादगार ट्विस्ट्स के लिए मशहूर अनुपमा अब लेकर आ रहा है पहले से भी ज़्यादा इमोशनल और इंटेंस ड्रामा।
 
रिश्तों की परीक्षा, बढ़ते जज़्बात और ज़िंदगी के एक और बड़े मोड़ पर खड़ी अनुपमा, अब हर पल बनने वाला है बेहद अहम। कई राज़ खुलेंगे, कुछ फैसले रिश्तों की बुनियाद हिला देंगे और कहानी लेगी ऐसे मोड़ जिन्हें मिस करना मुमकिन नहीं। जब पूरा देश अपने परिवार के साथ अनुपमा देखता है, अब वो अनुभव होने वाला है पहले से भी ज़्यादा बड़ा और रोमांचक।
 
'अनुपमा' बुधवार से शुक्रवार तक शाम 6:30 बजे देखें। शो के स्पेशल एपिसोड्स, और रात 10:00 बजे अपना रेगुलर एपिसोड देखना जारी रखें सिर्फ़ स्टार प्लस पर।
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

बॉर्डर 2 से वरुण धवन का फर्स्ट लुक पोस्टर आया सामने, निभाएंगे मेजर होशियार सिंह दहिया का किरदार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels