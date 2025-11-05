chhat puja

केएल राहुल संग शादी से पहले इन एक्टर्स संग जुड़ा था अथिया शेट्टी का नाम

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (11:17 IST)
बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी 5 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। अथिया ने 2015 में सलमान खान द्वारा निर्मित फिल्म 'हीरो' से बॉलीवुड में एंट्री की थी। अथिया प्रोफेशनल से ज्यादा अपनी पसर्नल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। 
 
अथिया शेट्टी क्रिकेटर केएल राहुल संग शादी के बंधन में बंधने के बाद खुशहाल मैरिज लाइफ एंजॉय कर रही हैं। दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी हैं। अथिया और केएल राहुल की रोमांटिक बॉन्डिंग को फैंस काफी पेंद करते हैं। 
 
webdunia
हालांकि केएल राहुल संग शादी से पहले अथिया शेट्टी का नाम दो एक्टर संग भी जुड़ चुका है। इन एक्टर्स का नाम अर्जुन कपूर और सूरज पंचोली है। इन स्टार्स के साथ उनकी नजदिकियों की खूब चर्चा हुई थी।
 
खबरों के अनुसार अथिया गुपचुप तरीके से आदित्य भंडारी को भी डेट कर चुकी है। आदित्य डीबीएस बिजनेस सेंटर की डायरेक्टर वनिता भंडारी के बेटे हैं। दोनों एक दूसरे को तीन साल तक डेट करने के बाद अलग हो गए थे। 
 
webdunia
अथिया शेट्टी मुबारकां, नवाबजादे और मोतीचूर चकनाचूर जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। अथिया की कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई है। शादी के बाद अथिया ने एक्टिंग से सन्यांस ले लिया है। 
 

