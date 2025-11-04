Mastiii 4 Trailer: रितेश-विवेक-आफताब की तिकड़ी का तिहरा धमाका

लंबे इंतज़ार के बाद आखिरकार मस्ती 4 (Mastiii 4) का ट्रेलर रिलीज हो गया है। रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय और आफताब शिवदासानी एक बार फिर अमर, मीत और प्रेम के किरदार में लौट आए हैं। ट्रेलर में वही पुरानी शरारत, दोस्ती की केमिस्ट्री और मजेदार हालात दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार पैमाना बड़ा है और मस्ती तीन गुना।

बड़े स्केल का कॉमेडी शो, नई झलक और नए चेहरे डायरेक्टर और राइटर मिलाप मिलन जावेरी ने इस बार फ्रेंचाइज़ी को और भी भव्य रूप दिया है। रंग-बिरंगे लोकेशंस, धमाकेदार बैकग्राउंड, कैची म्यूज़िक और चुलबुला ‘Love Visa’ टैगलाइन, सब मिलकर फिल्म को एक मजेदार, हाई-एनर्जी वाइब देते हैं। फिल्म में नर्गिस फाखरी, अरशद वारसी और तुषार कपूर भी नजर आएंगे, जो कहानी में अलग ही तड़का लगाने वाले हैं। शूटिंग खूबसूरत यूके लोकेशंस पर हुई है, जिससे फिल्म का ग्लैमर और ग्रैंडनेस साफ झलकती है।

स्टार्स का रिएक्शन: सेट पर हंसी का तूफान रितेश देशमुख ने कहा, “किसी पसंदीदा फ्रैंचाइज़ में दोबारा लौटना अपने आप में एक अलग रोमांच होता है। 'मस्ती 4' बेहद मज़ेदार है, जिसमें एक शरारती ट्विस्ट भी है। विवेक और आफताब के साथ फिर से टीम बनाना मानो कॉलेज रीयूनियन जैसा अनुभव था और यकीन मानिए इनसे मिलकर मैं सेट पर इतने सालों में इतना नहीं हँसा था। रही बात दर्शकों की तो वे मिलाप के निर्देशन में, जबरदस्त मस्ती की उम्मीद कर सकते हैं!”

इस विषय में विवेक ओबेरॉय ने कहा, “ये तो बस उस पागलपन की झलक है, जो इस फिल्म में हुआ है और मैं अपनी मस्ती ब्रिगेड के साथ चौथी बार लौटकर बेहद एक्साइटेड हूँ। इंद्र कुमार ने जब सालों पहले इस मस्ती की सवारी शुरू की थी, तब शायद किसी ने नहीं सोचा था कि मिलाप इसे एक नए लेवल तक ले जाएंगे। सच कहूँ तो हम तीनों के बीच की केमिस्ट्री कमाल की है और दर्शक देखेंगे कि कॉमेडी और कैओस से भरपूर 'मस्ती 4' पूरी तरह से मज़ेदार भी होगी। मैं तो सबसे यही कहूंगा कि सिंगल टिकट में ट्रिपल मस्ती करनी है, तो रिलीज पर मिलते हैं”

विवेक के साथ ट्रिपल मस्ती की सवारी कर रहे आफताब शिवदासानी कहते हैं, “मेरे लिए 'मस्ती' सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि दोस्ती, हंसी और परफेक्ट टाइमिंग का कॉम्बिनेशन है, वो भी ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन दोनों ही। जो एक वक्त पर तीन दोस्तों की मौज-मस्ती के रूप में शुरू हुआ था, वह आज दर्शकों की भावनाओं से जुड़ चुका है। 'मस्ती 4' के साथ लौटना उस जादू को दोबारा जीने जैसा है, जो उस जो खुशनुमा याद को बताती है कि ये सफर क्यों शुरू हुआ था।”

प्रोड्यूसर शिखा करण आहलूवालिया ने कहा कि मस्ती फ्रेंचाइज़ी को इस बार और मॉडर्न अंदाज में, बड़े विज़न के साथ पेश किया जा रहा है। वहीं मिलाप जावेरी ने कहा कि इस बार हंसी का डोज़ पहले से दोगुना है और मस्ती एक नए लेवल पर ले जाई गई है।

हंसी, रोमांस और मस्ती का परफेक्ट कॉम्बो मस्ती 4 में कॉमेडी के साथ-साथ ग्लैमर का भी पूरा तड़का है। ट्रेलर से साफ है कि यह फिल्म पुराने दर्शकों को नॉस्टैल्जिया देगी और नए दर्शकों को नई लेवल की कॉमिक एंटरटेनमेंट। वेवबैंड प्रोडक्शन और ज़ी स्टूडियोज़ के साथ यह फिल्म मस्ती फ्रेंचाइज़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दावा कर रही है।