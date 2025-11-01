Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी: सलमान-विवेक को पीछे छोड़ अभिषेक ने जीता दिल, जानिए पूरी कहानी

Advertiesment
हमें फॉलो करें Aishawarya Rai Bachchan love life

समय ताम्रकर

, शनिवार, 1 नवंबर 2025 (06:45 IST)
बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में शुमार ऐश्वर्या राय बच्चन आज अभिषेक बच्चन की पत्नी और आराध्या की प्यारी माँ के रूप में एक खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। मिस वर्ल्ड बनने से लेकर फिल्मों में सुपरस्टार बनने तक और फिर एक आदर्श बहू-बेटी-माँ की भूमिका तक, ऐश्वर्या ने हमेशा अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ़ के बीच अद्भुत संतुलन बनाए रखा है। हालांकि, शादी से पहले उनके जीवन में कुछ रिश्ते भी सुर्खियों में रहे, जिन्होंने समय-समय पर खबरों में खूब जगह बनाई।
 
राजीव मूलचंदानी: पहला आकर्षण
मॉडलिंग के दिनों में ऐश्वर्या की मुलाकात मॉडल राजीव मूलचंदानी से हुई। शूट्स के दौरान दोस्ती बढ़ी और दोनों को लेकर प्रेम संबंध की चर्चा शुरू हुई। कहा जाता है कि ये रिश्ता युवावस्था का आकर्षण था, जो समय के साथ खत्म हो गया। बाद में दोनों की राहें बिल्कुल अलग हो गईं।
 
सलमान खान: प्यार, दर्द और विवाद
1999 में ‘हम दिल दे चुके सनम’ की शूटिंग के दौरान सलमान और ऐश्वर्या करीब आए। उनकी जोड़ी को जनता ने बेहद पसंद किया, लेकिन यह रिश्ता विवादों और भावनात्मक तनावों से घिर गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिश्ता धीरे-धीरे कड़वाहट में बदल गया और ऐश्वर्या ने सलमान से दूरी बना ली। कहा जाता है कि यह ऐश्वर्या के जीवन का सबसे मुश्किल दौर था, जिसे उन्होंने साहस के साथ पार किया।
 
विवेक ओबेरॉय: दोस्ती या प्यार?
सलमान से अलग होने के बाद ऐश्वर्या की विवेक ओबेरॉय से नजदीकी बढ़ी। विवेक ने मुश्किल समय में उनका साथ दिया, लेकिन यह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक पाया। विवेक ने सार्वजनिक रूप से सलमान पर आरोप लगाए, जिसके बाद उनके करियर को नुकसान भी हुआ। माना जाता है कि ऐश्वर्या ने इस रिश्ते को सिर्फ दोस्ती माना, जबकि विवेक इससे आगे देख रहे थे।
 
अभिषेक बच्चन: हमेशा के लिए साथ
‘गुरु’ और ‘उमराव जान’ की शूटिंग के दौरान अभिषेक और ऐश्वर्या एक-दूसरे के करीब आए। टोरंटो में फिल्म प्रीमियर के दौरान अभिषेक ने ऐश्वर्या को प्रपोज़ किया और उन्होंने तुरंत हां कह दिया। 20 अप्रैल 2007 को दोनों शादी के बंधन में बंध गए। आज ऐश्वर्या बच्चन परिवार का अहम हिस्सा हैं और अभिषेक-आराध्या के साथ उनका जीवन बेहद खुशहाल है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

120 बहादुर में स्पर्श वालिया और अतुल सिंह ने दिखाया असली जज़्बा, निभाए सबेदार राम चंदर यादव और हवलदार निहाल सिंह के किरदार

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels