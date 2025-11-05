श्रीदेवी को पसंद नहीं थी बेटी खुशी कपूर की ये आदत

दिवंगत अदाकारा श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर 5 नवंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। श्रीदेवी की बड़ी बेटी जाह्नवी कपूर जहां बॉलीवुड में अपना एक अलग मुकाम हासिल कर चुकी हैं, वहीं खुशी भी 'द आर्चीज' से अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत कर चुकी हैं।

बीते दिनों कपूर सिस्टर्स जाह्नवी और खुशी ने नेहा धूपिया के शो में शिरकत की थी। शो में दोनों बहनों ने एक-दूसरे के कई सीक्रेट्स खोले थे। खुशी कपूर ने ये भी खुलासा किया था कि मां श्रीदेवी उऩकी किस आदत से परेशान थी।

खुशी कपूर ने बताया था कि उन्हें टैटू का बहुत शौक है। उन्होंने अपने शरीर पर तीन टैटू बनाए है। खुशी के इस शौक से उनकी मां श्रीदेवी और बहन जाह्नवी कपूर परेशान हो गई थी।

खुशी ने कहा था, मैंने अपने शरीर पर तीन टैटू बनाए है। एक टैटू में मैंने परिवार के बर्थडे रोमन अक्षर में गुदवाया है। दूसरे टैटू में मैंने अपने बेस्ट दोस्तों के नाम लिखवाए है। तीसरा टैटू मैंने अपने हिप्स पर बनवाया है।

तीसरे टैटू के बारे में बात करते हुए खुशी कपूर ने कहा था, हिप्स पर बना इस टैटू में मैंने लिखा है कि 'खुद की राह बनाओ।' इसको लेकर बात करते हुए खुशी ने कहा था मैं इस टैटू को लेकर बहुत शर्मिंदा हुई हूं। मैंने जो कुछ भी किया मां श्रीदेवी और बहन जाह्नवी की बिलकुल भी पसंद नहीं आया था।

बता दें कि खुशी कपूर ने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज़' से बॉलीवुड में डेब्यू किया है। यह फिल्म पॉपुलर 'आर्चीज कॉमिक्स' सीरीज का इंडियन वर्जन है। इसके बाद वह जुनैद खान के साथ फिल्म 'लवयापा' और इब्राहिम अली खान के साथ नादानियां में नजर आई थीं।