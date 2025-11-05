Dharma Sangrah

गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने हार्दिक पांड्या ने वॉश की कार, रोमांटिक वीडियो और फोटो ने इंटरनेट पर लगाई आग

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (11:40 IST)
भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर छाए रहते हैं। नताशा स्टैनकोविक से तलाक और जैस्मिन वालिया से ब्रेकअप के बाद हार्दिक पांड्या अब एक्ट्रेस-मॉडल माहिका शर्मा को डेट कर रहे है। हार्दिक, माहिका संग अपने रिलेशन को ऑफिशियल भी कर चुके हैं। 
 
हाल ही में हार्दिक ने माहिका शर्मा संग कुछ रोमांटिक तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो जमकर वायरल हो रही है। वीडियो में हार्दिक और माहिका कार वॉश करते दिख रहे हैं। इस दौरान माहिका हार्दिक के गाल पर किस भी करती हैं। 
 
एक तस्वीर में दोनों समंदर में बेहद रोमांटिक अंदाज में पोज देते दिख रही हैं। एक अन्य तस्वीर में हार्दिक और माहिका अपने ड्रिंक की बॉटल से चियर करते दिख रहे हैं। वहीं एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में कपल साथ में पोज देते दिख रहा है। 
 
इसके अलावा हार्दिक ने अपने बेटे अगस्त्य के साथ भी कुछ प्यारे पल शेयर किए हैं। इन तस्वीरों को शेयर करके हार्दिक ने माहिका संग अपने रिश्ते पर पक्की मुहर लगा दी है। 
 
कौन हैं माहिका शर्मा 
हार्दिक पांड्या की नई गर्लफ्रेंड की उम्र 31 साल हैं। वह दिल्ली की रहने वाली हैं। माहिका ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में ग्रेजुएशन किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद माहिका ने मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। वह कई नेशनल और इंटरनेशनल फैशन शो में अपनी मॉडलिंग का जलवा बिखेर चुकी हैं। 
 
मॉडिलिंग के साथ-साथ माहिका शर्मा ने एक्टिंग की दुनिया में भी हाथ अजमाया है। वह कई म्यूजिक वीडियो में काम कर चुकी हैं। माहिका कई फिल्मों में छोटे रोल भी कर चुकी हैं। वह कई बड़े ब्रांड्स के साथ भी काम कर चुकी हैं। 

