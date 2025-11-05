Festival Posters

पान मसाला का एड करने की वजह से मुश्किल में फंसे सलमान खान, कंज्यूमर कोर्ट ने भेजा नोटिस

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 5 नवंबर 2025 (11:56 IST)
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान कानूनी मुश्किल में फंस गए हैं। राजस्थान की कोटा कंज्यूमर कोर्ट ने सलमान खान को नोटिस जारी किया है। दरअसल, सलमान खान एक कंपनी के पान मसाला को प्रमोट कर रहे हैं। एक एड में सलमान दावा करते दिख रहे हैं कि इस कंपनी के पान मसाला के दाने दाने में केसर है। 
 
चूंकि केसर की कीमत करीब 4 लाख रुपए प्रति किलो है और पान मसाला पाउच सिर्फ 5 रुपए में मिलते हैं। ऐसे में हर पाउच में केसर होने के दावे पर सवाल उठाते हुए नोटिस जारी किए गए हैं। भाजपा नेता और राजस्थान हाईकोर्ट के एडवोकेट इंद्र मोहन सिंह हनी ने पान मसाला कंपनी और सलमान खान के दावे को गलत बताते हुए जिला उपभोक्ता संरक्षण न्यायालय कोटा में परिवाद पेश किया।

इसके बाद कोर्ट ने सलमान खान और पान मसाला कंपनी ने नोटिस जारी किया है। शिकायतकर्ता ने कहा, सलमान खान बहुत लोगों के रोल मॉडल हैं। हमने कोटा कंज्यूमर कोर्ट में शिकायत दर्ज की है और अब नोटिस भी जारी हो चुका है। दूसरे देशों में तो सेलिब्रिटीज कोल्ड ड्रिंक तक प्रमोट नहीं करते, लेकिन यहां बड़े-बड़े फिल्म स्टार तंबाकू और पान मसाला तक का विज्ञापन कर रहे हैं। 
 
शिकायतकर्ता ने कहा, मैं बस उनसे यही कहना चाहता हूं कि ऐसी चीजों का प्रचार करके युवाओं को गलत मैसेज मत दीजिए। पान मसाला मुंह के कैंसर की सबसे बड़ी वजहों में से एक है। 
 
कंज्यूमर कोर्ट की ओर से जारी किए गए नोटिस में सलमान खान और पान मसाला कंपनी के प्रतिनिधि को 27 नवंबर को पेश होकर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए गए हैं। अब सलमान खान को जवाब देने के लिए कोटा आना पड़ेगा। हालांकि वे अपना प्रतिनिधि भेजकर भी बचाव में दलील पेश कर सकते हैं। 

