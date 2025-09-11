Hanuman Chalisa

Bigg Boss 19 : इस हफ्ते वीकेंड का वार से गायब रहेंगे सलमान खान, ये दो एक्टर्स संभालेंगे होस्ट की कमान

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (14:58 IST)
रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' के घर में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है। वहीं हर हफ्ते फैंस को वीकेंड का वार एपिसोड का भी बेसब्री से इंतजार रहता है। वीकेंड का वार में सलमान खान कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास लगाते नजर आते हैं। लेकिन इस बार फैंस को थोड़ी निराशा होने वाली हैं। 
 
सलमान खान इस हफ्ते वीकेंड का वार होस्ट करते नहीं दिखेंगे। उनकी जगह दो अन्य एक्टर्स होस्ट की कमान संभालेंगे। बताया जा रहा है कि सलमान खान इस समय अपनी अगली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग में बिजी हैं। वह इसके लिए लद्दाख में हैं। यही कारण है कि वह 'बिग बॉस 19' होस्ट करने के लिए मुंबई में नहीं रहेंगे।
 
webdunia
बताया जा रहा है कि सलमान खान की गैर मौजूदगी में अक्षय कुमार और अरशद वारसी 'वीकेंड का वार' को हस्ट करने वाले हैं। दोनों शो पर अपनी फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' के प्रमोशन के लिए आने वाले हैं। इस मौके पर वह शो को होस्ट भी करेंगे। 
 
अक्षय कुमार और अरशद वारसी 13 और 14 सितंबर को 'बिग बॉस' में नजर आएंगे। अरशद वारसी इससे पहले 'बिग बॉस' के पहले सीजन को होस्ट कर चुके हैं। वहीं अक्षय कुमार पहली बार 'बिग बॉस' को होस्ट करने वाले हैं। 

