आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर की बात, बोले- सबके साथ नहीं चलता...

रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस शो में कई सेलेब्स ने शिरकत की है। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी इस शो में बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। हाल ही में एक एपिसोड में आदित्य ने नेपोटिज्म को लेकर बात की।

दरअसल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह आदित्य से कहते हैं, जब आपके पिता सुपरस्टार होंत तो इसके भी कुछ दिक्कतें होती हैं या प्रेशर होता है। इस पर आदित्य कहते हैं, नेपोटिज्म के भी कुछ स्तर होते हैं और यह सभी पर लागू नहीं होता। ये नेपोटिज्म सबके साथ नहीं चलता है।

आदित्य कहते हैं, हमने भी अपनी मेहनत की है, कर रहे हैं और करेंगे। हमारा पहला गाना जो सुपरहिट था, ‘राम जी की चाल देखो’ राम लीला से, वो बहुत चला था। और अभी तो ऐसा लगता है कि शुरू हुआ है।

बता दें कि आदित्य नारायण ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था। आदित्य नारायण एक सिंगर, संगीतकार, टेलीविजन होस्ट और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं।