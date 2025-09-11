Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






आदित्य नारायण ने नेपोटिज्म पर की बात, बोले- सबके साथ नहीं चलता...

Advertiesment
हमें फॉलो करें Aditya Narayan

WD Entertainment Desk

, गुरुवार, 11 सितम्बर 2025 (11:15 IST)
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है। इस शो में कई सेलेब्स ने शिरकत की है। उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण भी इस शो में बतौर कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे हैं। हाल ही में एक एपिसोड में आदित्य ने नेपोटिज्म को लेकर बात की। 
 
दरअसल, भोजपुरी स्टार पवन सिंह आदित्य से कहते हैं, जब आपके पिता सुपरस्टार होंत तो इसके भी कुछ दिक्कतें होती हैं या प्रेशर होता है। इस पर आदित्य कहते हैं, नेपोटिज्म के भी कुछ स्तर होते हैं और यह सभी पर लागू नहीं होता। ये नेपोटिज्म सबके साथ नहीं चलता है। 
 
आदित्य कहते हैं, हमने भी अपनी मेहनत की है, कर रहे हैं और करेंगे। हमारा पहला गाना जो सुपरहिट था, ‘राम जी की चाल देखो’ राम लीला से, वो बहुत चला था। और अभी तो ऐसा लगता है कि शुरू हुआ है। 
 
बता दें कि आदित्य नारायण ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्मों से अपना करियर शुरू किया था। आदित्य नारायण एक सिंगर, संगीतकार, टेलीविजन होस्ट और अभिनेता के रूप में जाने जाते हैं। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

जब शॉर्ट ड्रेस पहन सीएम के सामने पहुंचीं श्रिया सरन, मांगनी पड़ी माफी

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels