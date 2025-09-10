Festival Posters

क्या आप जानते हैं अनुराग कश्यप का निकनेम, फिल्म निशानची से है खास कनेक्शन

हमें फॉलो करें Anurag Kashyap Birthday

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (17:55 IST)
Amazon MGM Studios India ने अपनी आने वाली थियेटर रिलीज़ 'निशानची' के ट्रेलर के साथ सिनेमाप्रेमियों के बीच हलचल मचा दी है। एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी से भरपूर यह ट्रेलर फिल्म की हाई-ऑक्टेन कहानी की झलक दिखाता है, जिसमें धमाकेदार सीक्वेंस और तेज़-तर्रार ह्यूमर का तड़का है।
 
अनुराग कश्यप के अनोखे फिल्ममेकिंग स्टाइल को बरकरार रखते हुए यह फिल्म ऐश्वर्य ठाकरे के दमदार डेब्यू को भी पेश करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म में एक दिलचस्प और मज़ेदार कनेक्शन भी छुपा हुआ है?
 
दरअसल, अनुराग कश्यप का असली निकनेम है "रिंकू", और संयोग से फिल्म में वेदिका पिंटो का किरदार भी रिंकू ही है। शूटिंग के दौरान जब भी कोई “रिंकू” कहता, तो सेट पर अनुराग कश्यप और वेदिका दोनों एक साथ पलटकर देखते थे, जिससे पूरी टीम हंसी में लोटपोट हो जाती थी।
 
इसके अलावा, फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे का जबरदस्त डबल रोल देखने को मिलेगा। उनके साथ फिल्म में वेदिका पिंटो, मोनिका पंवार, मोहम्मद जीशान अय्यूब, और कुमुद मिश्रा जैसे अनुभवी कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे।
 
'निशानची' का निर्देशन किया है अनुराग कश्यप ने, और इसे लिखा है प्रसून मिश्रा, रंजन चंदेल, और अनुराग कश्यप ने मिलकर। फिल्म का निर्माण अजय राय और रंजन सिंह ने Jar Pictures और Flip Films के बैनर तले किया है। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

