SIIMA अवॉर्ड्स में उर्वशी रौतेला ने मचाई धूम, 16 करोड़ की कस्टमाइज्ड रोल्स-रॉयस कलीनन में की ग्रैंड एंट्री

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (17:44 IST)
बॉलीवुड एक्‍ट्रेस उर्वशी रौतेला की जबरदस्त फैन फॉलोइंग हैं। वह अपने स्टाइल से लाखों लोगों को दिवाना बना देती हैं। कई अवॉर्ड्स इवेंट में उर्वशी का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिलता है। हाल ही में SIIMA अवॉर्ड्स 2025 के प्रतिष्ठित मंच पर उन्होंने आते ही सबकी निगाहें अपनी ओर खींच लीं। 
 
उर्वशी रौतेला, जिन्हें उनकी ग्लैमरस स्टाइल और भव्य पर्सनालिटी के लिए दुनिया भर में पसंद किया जाता है, ने जैसे ही अपनी 16 करोड़ रुपए की कस्टमाइज्ड रोल्स-रॉयस कलीनन से कदम बाहर रखा, पूरा माहौल गूंज उठा और यह शाम का सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन गया।
 
वेन्यू पर मौजूद फैंस लगातार तालियां और चीयर करते नजर आए, वहीं सोशल मीडिया पर भी उनके ग्लोबल फैनबेस ने तहलका मचा दिया। कुछ ही मिनटों में उर्वशी दुनिया भर में ट्रेंड करने लगीं। 
 
एक फैन ने लिखा, 'इसे कहते हैं असली ग्लोबल आइकन की लाइफस्टाइल।' वहीं दूसरे ने लिखा, 'उर्वशी ऐसे स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं, जिनके बारे में हम सिर्फ सपने देख सकते हैं।'
 
webdunia
अपनी शानदार फैशन सेंस के लिए मशहूर उर्वशी ने इस ग्रैंड एंट्री को और खास बना दिया अपने बेहद खूबसूरत और दमदार लुक के साथ, जिसने उनकी स्टार पावर को और निखार दिया। उनका यह ग्लैमरस अंदाज़ SIIMA की शान और चमक को और भी यादगार बना गया।
 
सिर्फ एक स्टार ही नहीं, बल्कि एक कल्चरल फिनॉमेनन बन चुकीं उर्वशी की मौजूदगी ही लोगों का ध्यान खींचने के लिए काफी है। उनकी रोल्स-रॉयस कलीनन में एंट्री महज़ एक स्टाइल स्टेटमेंट नहीं थी, बल्कि उनके ग्लोबल सक्सेस स्टोरी का प्रतीक भी थी। 
 

