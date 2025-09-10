Biodata Maker

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






कभी वैज्ञानिक बनना चाहते थे अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा की फिल्म से मिला बड़ा ब्रेक

Advertiesment
हमें फॉलो करें Anurag Kashyap Birthday

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (17:28 IST)
बॉलीवुड के जानेमाने फिल्मकार अनुराग कश्यप 53 वर्ष के हो गए हैं। अनुराग कश्यप का जन्म 10 सितंबर 1972 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुआ था। उनके पिता श्रीप्रकाश सिंह उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता थे और वाराणसी के पास सोनभद्र जिले के ओबरा थर्मल पावर स्टेशन में तैनात थे। 
 
अनुराग कश्यप ने अपनी प्राथमिक शिक्षा देहरादून के हिलग्रेंज प्रीपरेटरी स्कूल से तथा कक्षा सात के बाद की शिक्षा ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से प्राप्त की। वैज्ञानिक बनने की इच्छा के कारण, अनुराग कश्यप उच्च अध्ययन के लिए दिल्ली गए और हंसराज कॉलेज (दिल्ली विश्वविद्यालय) में प्राणीशास्त्र पाठ्यक्रम में दाखिला लिया और 1993 में स्नातक किया। 
 
इसके बाद अनुराग कश्यप स्ट्रीट थिएटर ग्रुप, जन नाट्य मंच में शामिल हो गए और कई नुक्कड़ नाटक किए। उसी वर्ष, उनके कुछ दोस्तों ने उनसे भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देखने का आग्रह किया। दस दिनों में उन्होंने महोत्सव में 55 फिल्में देखीं, और विटोरियो डी सिका की साइकिल चोर वह फिल्म थी जिसने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया।
 
एक टेलीविजन धारावाहिक लिखने के बाद, अनुराग कश्यप को राम गोपाल वर्मा की अपराध ड्रामा सत्या (1998) में सह-लेखक के रूप में अपना बड़ा ब्रेक मिला और उन्होंने फ़िल्म पांच के साथ अपना निर्देशन पदार्पण किया, जो सेंसरशिप के मुद्दों के कारण कभी सिनेमाघरों में रिलीज नहीं हुई। उन्होंने फिर से राम गोपाल वर्मा के साथ फिल्म कौन (1999) के लिए टीम बनाई और शूल (1999) के संवाद भी लिखे। इसे अस्वस्थ मनोरंजन बताते हुए कहा गया कि यह सेक्स, ड्रग्स के प्रति बेपरवाह है और यह अलग-थलग पड़े युवाओं को गुमराह करेगा। 
 
फिल्म को बोर्ड ने 2001 में मंजूरी दे दी थी लेकिन यह रिलीज नहीं हुई। 2001 के बाद कश्यप ने युवा (2004), वाटर (2005) और मिक्स्ड डबल्स (2006) सहित कई फिल्मों के लिए संवाद लिखे। अनुराग कश्यप की अगली फिल्म नो स्मोकिंग (2007) को नकारात्मक समीक्षा मिली और बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन खराब रहा। वर्ष 2009 में अनुराग कश्यप ने दो फिल्मों का निर्देशन किया। इनमें देव डी और गुलाल शामिल है। 
 
पहली फिल्म सरन चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास का आधुनिक रूप है। फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर हिट घोषित किया गया और आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली हालांकि, वर्ष की उनकी दूसरी रिलीज गुलाल एक व्यावसायिक असफलता थी, लेकिन फिल्म को समीक्षकों द्वारा सराहा गया। अनुराग कश्यप की अगली निर्देशित फिल्म दैट गर्ल इन येलो बूट्स (2011) में कल्कि कोचलिन ने अभिनय किया और इसे आम तौर पर भारत में सकारात्मक समीक्षा मिली।
 
अनुराग कश्यप की प्रसिद्धि दो भाग की क्राइम ड्रामा, गैंग्स ऑफ वासेपुर (2012) से बढ़ी। इसके बाद कश्यप ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा द लंचबॉक्स (2013), और जीवनी पर आधारित ड्रामा शाहिद (2012) का सह-निर्माण किया, पूर्व में उन्हें अंग्रेजी भाषा में नहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए बाफ्टा पुरस्कार के लिए नामांकन मिला। उनकी अगली फिल्में बॉम्बे टॉकीज (2013), और अग्ली (2014) थीं। 2016 में, अनुराग कश्यप ने रमन राघव 2.0 का निर्देशन किया, जो सीरियल किलर रमन राघव से प्रेरित फिल्म थी। उनकी अगली फिल्म स्पोर्ट्स ड्रामा मुक्काबाज थी, जो 2018 में रिलीज हुई थी।
 
अनुराग केवल कैमरे के पीछे ही नहीं बल्कि अब कैमरे के सामने भी अपने काम का जौहर दिखाते रहते हैं और उन्होंने सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म ‘अकीरा’ में विलेन बनकर सबको हैरान कर दिया था, साथ ही ‘हड्डी’ इसके साथ ही विजय सेतुपति की महाराजा में कश्यप ने एक विलेन की भूमिका में सबको इंप्रेस किया है। इसके साथ ही वो कई सारी कहानियों में विलेन के तौर पर नजर आए हैं।
 
अनुराग कश्यप ना केवल एक लेखक निर्देशक और अभिनेता है बल्कि वह अपना प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं, जिसका नाम अनुराग कश्यप फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड है। अनुराग कश्यप ने वर्ष 1997 में आरती के संग शादी की थी हालांकि उनकी शादी 2009 में टूट गई इसके बाद अनुराग ने कल्कि केकलां को काफी समय तक डेट किया और उसके बाद उनके संग शादी रचाई, दोनों ने 2011 में शादी की और महज तीन साल के अंदर ये शादी भी टूट गई। अनुराग कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म निशानची 19 सितंबर सिनेमाघरों में रिलीज होगी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

राशि खन्ना ने 'तेलुसु कड़ा' की शूटिंग पूरी की, बीटीएस के जरिए दिखाई सिनेमाई सफर की झलक

सम्बंधित जानकारी

होम
श्राद्ध पर्व
Shorts
फोटो
Reels