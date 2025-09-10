Dharma Sangrah

आलिया भट्ट से कृति सेनन तक, इन एक्ट्रेस ने नो-मेकअप लुक से जीता फैंस का दिल

WD Entertainment Desk

बुधवार, 10 सितम्बर 2025 (16:26 IST)
आज की दुनिया जहां हर कोई कॉन्टूरिंग, हाईलाइटिंग और इंस्टाग्राम-परफेक्ट मेकअप के पीछे भाग रहा है, वहीं अपनी नेचुरल ब्यूटी को अपनाना एक सुखद और ताज़गीभरा एहसास देता है। नो-मेकअप ट्रेंड अब चर्चा का विषय बन गया है, जो साबित करता है कि कभी-कभी सबसे बेहतरीन लुक वही होता है जो सिर्फ़ स्वस्थ और दमकती त्वचा के साथ सहज स्टाइलिंग से उभरता है। 
 
पूल साइड सेल्फी से लेकर कैफ़े में कैज़ुअल पलों तक, बी-टाउन की ये पांच खूबसूरत अभिनेत्रियां नेचुरल ब्यूटी की कला में महारत हासिल करने का तरीका दिखाती हैं - जहां आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बेहतरीन एक्सेसरी बन जाता है और औथेंटिसीटी हर बार परफेक्शन पर भारी पड़ती है।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आलिया भट्ट की पूल साइड चमक
जैसे आलिया भट्ट ने बताया, 'समुद्री नमक और समुद्री हवा' से सजे गीले बाल और पानी से निकली ताज़ी चमकती त्वचा ने एक सहज और आकर्षक लुक दिया। नैचुरल फ्लश और बेहद कम मेकअप ने इस बात को साबित किया कि कैमरों से दूर आलिया का सिग्नेचर लुक यही है — और कई बार सबसे सुंदर लुक वो होता है जिसमें कोई मेकअप ही नहीं होता।
 
जॉर्जिया एंड्रियानी की सुबह की सॉफ्ट ग्लो
हल्के बिखरे बाल और प्राकृतिक चमक के साथ जॉर्जिया एंड्रियानी का यह लुक एक ख्वाब सा लगता है। सॉफ्ट लाइटिंग ने कमाल कर दिया, इंडो-इटालियन डीवा की बेदाग त्वचा की टेक्सचर को और भी निखार दिया, वहीं उनका सहज स्टाइलिंग अंदाज़ बेहद असली और अपनाने लायक़ लगा।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

कियारा आडवाणी का कैज़ुअल कैफ़े चार्म
कियारा आडवाणी छुट्टियों पर हैं, उन्होंने केबल-निट स्वेटर को प्राकृतिक रूप से स्टाइल किए हुए बालों के साथ पेयर किया है, जो ऑफ-ड्यूटी के लिए एकदम सही एलिगेंस बना रहा है। उनकी सादगी भरी चमक और बिना मेहनत के बालों की नैचुरल मूवमेंट ने “आई वोक अप लाइक दिस” वाला लुक पूरी तरह से हासिल कर लिया।
 
जाह्नवी कपूर का ट्रैवल डे स्टाइल
सफर के दौरान भी, जाह्नवी कपूर ने एक ऐसा स्टाइल स्टेटमेंट बनाया जिससे साबित हुआ कि प्राकृतिक सुंदरता हर जगह साथ चलती है। सॉफ्ट लाइटिंग और न्यूनतम स्टाइलिंग ने एक ऐसा आकर्षक निखार दिया है जो एलिगेंट होने के साथ-साथ पूरी तरह से अपनाने योग्य भी है — साथ ही यह लुक शांत और सुकून देने वाला भी है।
 
कृति सेनन का यॉट डे ग्लैमर
बोल्ड प्रिंट्स और नैचुरल वेव्स के साथ कृति सेनन का यह वेकेशन लुक एकदम परफ़ेक्ट लगा। सूरज की हल्की तपिश में दमकती त्वचा, लहराते बाल और चटक रंग का स्विमसूट — सब कुछ मिलकर एक ऐसा संतुलन बना रहे थे जिसमें प्राकृतिक सुंदरता और हल्का-फुल्का ग्लैमर का एक बेहतरीन संतुलन था।
 
बिना मेकअप के ये शानदार पल हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची खूबसूरती अपने असली रूप को अपनाने में ही मिलती है। चाहे आप पूल के किनारे आराम कर रहे हों, दोस्तों के साथ कॉफ़ी पी रहे हों, या अपनी अगली मंज़िल के लिए उड़ान भर रहे हों, नैचुरल लुक को अपनाने की कुंजी है: आत्मविश्वास, स्वस्थ त्वचा और अपने असली रूप को निखारने का साहस है।

