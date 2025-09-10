Bigg Boss 19 : तान्या मित्तल ने खोले जिंदगी के दर्दनाक राज, 19 साल की उम्र में पिता करना चाहते थे शादी

सलमान खान के रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में हर दिन नए विवाद देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंटेस्टेंट्स अपनी जिंदगी के कई राज भी खोल रहे हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल ने अपने दर्दनाक बचपन के बारे में बात की।

दरअसल, टास्क के दौरान कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे पर निजी हमले करने का मौका दिया गया। इसी दौरान कुनिका ने तान्या पर निशाना साधते हुए कहा कि वह इस शो का हिस्सा बनने लायक नहीं हैं क्योंकि उन्होंने जीवन में असली संघर्ष नहीं देखा। कुनिका ने तान्या के संस्कार और मां की परवरिश पर सवाल उठाए।

तान्या, कुनिका सदानंद के तीखे कमेंट्स से सबके सामने रोने लगती हैं। इसके बाद वह अपने बीते हुए संघर्षों के बारे में बताती है। तान्या ने दावा किया कि उनके पिता उन्हें मारते थे तो मां ही एक ऐसी थीं जो उन्हें बचाती थीं। इसकी वजह से वो आत्महत्या तक करने के बारे में सोचती थीं।

तान्या कहती हैं, मेरी मां को किसी बहस में घसीटना सही नहीं है। उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ सहा है। मेरे पिता मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ते थे और मेरी मां मुझे बचा लेती थीं। मेरे लिए घर से बाहर निकलना या साड़ी पहनने तक की अनुमति लेना भी बड़ी जद्दोजहद थी।

तान्या ने कहा, जब मैं 19 साल की थी तब मेरी जबरन शादी कराने की कोशिश हुई, उस वक्त मुझे जीने की उम्मीद ही खत्म लग रही थी। आज मैं जिस मुकाम पर हूं, वहां तक पहुंचना मेरे लिए आसान नहीं था। मुझे बिजनेस चलाने, साड़ी पहनने और जिंदगी में जो मैं करना चाहती हूं, वो करने की इजाजत पाना बहुत मुश्किल था।

बता दें, बिग बॉस ने घरवालों को एक टास्क दिया था जिसमें एक कंटेस्टेंट को चुप बैठकर केवल सुनना था। वहीं दूसरे को उसे पोक करना यानी कुछ ऐसा कहना था जिससे सामने वाले को गुस्सा आए। गेम में ट्विस्ट यही था कि कंटेस्टेंट को अपनी बुराई सुनकर भी चुप रहना था।