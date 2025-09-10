Biodata Maker

इंस्टाग्राम पर आग लगा रहीं बिग बॉस कंटेस्टेंट यामिनी मल्होत्रा, जानें उनके प्रोजेक्ट्स और ग्लैमरस सफर की पूरी कहानी

WD Entertainment Desk

बुधवार, 10 सितम्बर 2025
रियलिटी शो बिग बॉस 18 में कई चेहरे नजर आए, लेकिन जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था वो नाम है अभिनेत्री यामिनी मल्होत्रा। अपनी खूबसूरती, बेबाक अंदाज़ और ग्लैमरस स्टाइल से वह शो में आते ही सुर्खियों में छा गई थीं। यामिनी उन अभिनेत्रियों में से हैं, जो सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी बराबर चर्चा में रहती हैं।
 
इंस्टाग्राम पर हॉटनेस का जलवा
यामिनी मल्होत्रा इंस्टाग्राम पर बेहद एक्टिव रहती हैं। उनके अकाउंट पर हज़ारों फॉलोअर्स हैं, जो हर नए फोटो और वीडियो पर जमकर प्रतिक्रिया देते हैं। उनकी हॉट और ग्लैमरस तस्वीरें अक्सर वायरल हो जाती हैं। बिकिनी लुक से लेकर इंडो-वेस्टर्न आउटफिट तक, यामिनी का हर अंदाज़ फैन्स को दीवाना बना देता है। उनके वीडियो रील्स पर लाखों व्यूज़ मिलते हैं और कमेंट सेक्शन में फैन्स उन्हें ब्यूटी क्वीन, डिवा और गॉर्जियस जैसे कॉम्प्लिमेंट्स देते नहीं थकते। यही वजह है कि यामिनी सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं।

 
बिग बॉस 18 ने दी थी पहचान 
यामिनी मल्होत्रा को बिग बॉस 18 के जरिये भारी चर्चा मिली। शो में उनका स्टाइल, बेबाक राय और टास्क में परफॉर्मेंस दर्शकों को काफी पसंद आया। कई बार उनकी ग्लैमरस ड्रेसिंग सेंस शो की हाइलाइट बन चुकी थी। उन्होंने घर के अंदर भी अपने फैशन और बोल्ड लुक से अलग पहचान बनाई। 

 
यामिनी का करियर और प्रोजेक्ट्स
यामिनी मल्होत्रा का करियर फिल्मों और टीवी शोज़ दोनों में रहा है। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में अभिनय किया है। इसके अलावा, वे कई म्यूजिक वीडियोज़ में भी नजर आ चुकी हैं, जिन्हें यूट्यूब पर लाखों व्यूज़ मिले। मॉडलिंग की दुनिया से शुरुआत करने वाली यामिनी अब खुद को एक एक्ट्रेस, मॉडल और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के रूप में स्थापित कर चुकी हैं।

क्यों रहती हैं हमेशा सुर्खियों में?
यामिनी मल्होत्रा का नाम अक्सर सुर्खियों में इसलिए रहता है क्योंकि वे फैन्स से जुड़ाव बनाए रखती हैं। सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी, बिग बॉस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर उनकी मौजूदगी और लगातार नए प्रोजेक्ट्स करने की वजह से वे चर्चा में बनी रहती हैं। 

