दिवाली का जश्न मनाते समय आग से झुलसीं प्रिया मलिक, पिता ने इस तरह बचाई एक्ट्रेस की जान

दिवाली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। मनोरंजन जगत में भी दिवाली की धूम देखने को मिली। लेकिन दिवाली की रात 'बिग बॉस 9' फेम और टीवी एक्‍ट्रेस प्रिया मलिक एक हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में उनकी जान बाल-बाल बच गई।

दरअसल, तस्वीरें खिंचवाते वक्त प्रिया मलिक के बालों और कपड़ों में आग लग गई। हालांकि उनके पिता ने समय रहते स्थिति संभाल ली और एक्ट्रेस के जलते कपड़े फाड़कर उनकी जान बचाली। प्रिया ने इस पूरे हादसे के बारे में सोशल मीडिया पर बताया है।

प्रिया ने बताया कि वह अपने परिवार और पड़ोसियों के साथ दिवाली का त्योहार मना रही थीं। इस दौरान हर कोई फोटो खींचने में बिजी था। तभी उनके कपड़े पीछे रखे दीये के संपर्क में आ गए। कपड़ों ने आग पकड़ ली और कुछ ही सेकंड में यह कंधों और बालों के जूड़े तक फैल गई।

प्रिया ने कहा, कुछ समझ पाती, मैंने अपने दाहिने कंधे से आग की लपटें उठती देखीं और महसूस किया कि मेरी पूरी पीठ जल रही है। और मैं आग की लपटों की बात कर रही हूं, कोई छोटी-मोटी आग नहीं। शुक्र है कि मेरे पापा ने मेरे जलते हुए कपड़ों को तुरंत फाड़ दिया क्योंकि जलने से बचने का यही एकमात्र तरीका था, लेकिन इस घटना ने मुझे और हमारे परिवार को बहुत गहरा सदमा पहुंचाया है।

उन्होंने कहा, जहां हर कोई फायर सेफ्टी की बात करता है और सोचता है कि ऐसी दुर्घटनाएं उनके साथ कभी नहीं हो सकतीं, वहीं कल रात मुझे एहसास हुआ कि कैसे एक छोटी सी लापरवाही भी मेरी जान ले सकती थी। उस पल में मेरे पापा हीरो थे। मैं ठीक हूं। मेरे कंधे, पीठ और उंगलियों पर मामूली जलन है। मुझे नहीं पता कि मैं बिना किसी और नुकसान के कैसे बच गई, लेकिन इस घटना ने शायद मुझे दिवाली के बाद हमेशा के लिए सदमे में डाल दिया है।

प्रिया ने कहा, ऐसे समय में अपना ध्यान रखें और सबसे जरूरी बात, मुझे खुशी है कि जब यह हुआ तब मेरा बच्चा मेरी गोद में नहीं था। मैं शायद अगले साल भी जश्न मनाऊंगी, लेकिन यह जिंदगी के लिए एक सबक है।