दिवाली पर लाल पटाखा बनीं शिल्पा शेट्टी, ग्लैमरस तस्वीरों से बढ़ाया इंटरनेट का पारा

WD Entertainment Desk

बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (15:31 IST)
दिवाली के मौके पर बॉलीवुड हसीनाओं का एक से बढ़कर एक लुक देखने को मिला। हर किसी ने अपनी हॉट ट्रेडिशनल लुक से फैंस का दिल जीत लिया। शिल्पा शेट्टी ने भी लाल पटाखा बनकर इंटरनेट पर आग लगा दी। 
 
शिल्पा शेट्टी ने अपने दिवाली लुक की ग्लैमरस तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। तस्वीरों में शिल्पा ने अपने कातिलाना अंदाज से इंटरनेट का पारा हाई कर दिया है। 
 
तस्वीरों में शिल्पा रेड कलर की स्लिक की साड़ी पहने दिख रही हैं। इसके साथ उन्होंने मैंचिंग कलर का डीपनेक स्लीवलेस ब्लाउज पहना है। 
 
शिल्पा ने ग्लॉसी मेकअप, खुले बालों और मांग में सिंदूर लगाकर अपना लुक कम्प्लीट किया है। इसके साथ ही गले में व्हाइट नेकलेस कैरी किया है। 
 
शिल्पा शेट्टी तस्वीरों में एक से बढ़कर एक अंदाज में पोज देती नजर आ रही है। वह अपना परफेक्ट फिगर फ्लॉन्ट कर रही हैं। 
 
शिल्पा शेट्टी अपनी फिटनेस के साथ-साथ फैशन सेंस को लेकर भी खूब चर्चा में रहती हैं। वह फैंस के साथ अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। 
 

