'क्योंकि सास भी कभी बहु थी' में होगी विल स्मिथ की धमाकेदार एंट्री!

WD Entertainment Desk

, बुधवार, 22 अक्टूबर 2025 (14:11 IST)
स्टार प्लस, जो भारतीय टेलीविजन के बड़े चैनलों में से एक है, हमेशा से बेहतरीन एंटरटेनमेंट पेश करता आया है। इन शो में से, 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' दर्शकों को अपनी रोमांचक कहानी, ड्रामाई ट्विस्ट और इमोशन से भरे मोड़ के साथ लगातार बांधे रखता है। 
 
समय के साथ, शो में कई दिलचस्प एंट्रीज हुई हैं, जो फैंस में नई उत्सुकता पैदा करती रही हैं। हाल ही में पार्वती के एंट्री के बाद अब खबरें चल रही हैं कि जल्द ही एक और इंटरनेशनल सुपरस्टार इस शो में ग्रैंड एंट्री कर सकते हैं। खबरें हैं कि ऑस्कर विनिंग एक्टर विल स्मिथ जल्द ही इंडियन टेलीविजन में डेब्यू कर सकते हैं। यह हॉलीवुड के मेगास्टार इंडियन ड्रामा की दुनिया में कदम रखने वाले हैं।

अटकलों के मुताबिक, विल स्मिथ मिहिर विरानी की भावनात्मक गहराई और उनकी सच्ची वफादारी में मदद कर सकते हैं। सच तो यह है कि कहानी में उस समय से भी असर दिख सकता है जब विल ने ऑस्कर में अपनी पत्नी जादा पिंकेट स्मिथ के लिए खड़े होकर दुनिया भर में ध्यान खींचा था, जब एक कॉमेडियन ने उनकी बीमारी का मजाक उड़ाया था। उनका यह रक्षा करने वाला कदम एंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे चर्चित पलों में से एक बन गया।
 
अगर ये अफवाहें सही हैं, तो विल स्मिथ का क्योंकि सास भी कभी बहु थी में प्रवेश प्यार, सम्मान और अपने साथी के साथ खड़े रहने का एक मजबूत संदेश ला सकता है, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। क्या वह मिहिर और तुलसी को उनके रिश्ते को फिर से समझने में मदद करेंगे? या किसी और जोड़े को रिश्तों में सम्मान का असली मतलब समझाने में मदद करेंगे? 
 
कहा जा रहा है कि वह विरानी परिवार में टूटे हुए रिश्तों को जोड़ेंगे, कहानी में एकता, भावनाएँ और रोमांच वापस लाएंगे। उनकी एंट्री और दर्शक आकर्षित करेगी और कहानी को और भी दिलचस्प बना देगी। एक बात तय है कि अगर विल स्मिथ शो में शामिल होते हैं, तो यह एक अचानक और भावनात्मक मोड़ लेने वाला है जिसे किसी ने भी नहीं देखा  होगा।

