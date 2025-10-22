Festival Posters

दिवाली के दिन हार्डी संधू के घर गूंजी किलकारियां, दूसरी बार‍ पिता बने सिंगर

बुधवार, 22 अक्टूबर 2025
फेमस पंजाबी सिंगर हार्डी संधू इस दिवाली दुगनी खुशियां लेकर आया है। सिंगर दूसरी बार पिता बन गए हैं। हार्डी संधू ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके यह खुशखबरी शेयर की है। उन्होंने अपने नन्हें बच्चे की पहली झलक फैंस को दिखाई है। 
 
तस्वीर में पूरे परिवार के हाथ दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर में न्यू बॉर्न बेबी, हार्डी, उनकी पत्नी और पहले बच्चे का हाथ दिखाई दे रहा है। इसके साथ उन्होंने लिखा, 'हमारा खूबसूरत आशीर्वाद आ गया है। सभी को दिवाली की शुभकामनाएँ।
 
हालांकि हार्डी संधू ने बच्चे का चेहरा और जेंडर रिवील नहीं किया है। फैंस और सेलेब्स हार्डी संधू को दूसरी बार पिता बनने की बधाई दे रहे हैं। 
 
बता दें कि हार्डी संधू सिंगर के साथ एक्टर भी है। उन्होंने 'सोच', 'जोकर', 'बैकबोन', 'नाह गोरिये' और 'बिजली बिजली' जैसे हिट सॉन्ग गाए हैं। हार्डी संधू पूर्व क्रिकेटर भी हैं, उन्होंने भारत के लिए अंडर-19 और पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी मैच खेले हैं। उन्होंने कबीर खान निर्देशित '83' में टीम इंडिया के पूर्व तेज गेंदबाज मदन लाल की भूमिका भी निभाई है। साथ ही नोरा फतेही खान के साथ 'कोड नेम तिरंगा' में नजर आए थे। 
 

