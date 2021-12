अमिताभ बच्चन को पसंद आई अभिषेक बच्चन की 'बॉब बिस्वास', बेटे की तारीफ में कही यह बात

T 4114 - "मेरे बेटे, बेटे होने से मेरे उत्तराधिकारी नहीं होंगे ।

जो मेरे उत्तराधिकारी होंगे, वो मेरे बेटे होंगे ।"



~ हरिवंश राय बच्चन



मेरा बेटा, मेरा उत्तराधिकारी .. My pride, my son , my inheritor



Video Poem Courtesy : EF P. Ahuja pic.twitter.com/y4drhSQ2f8