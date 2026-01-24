Border 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल, वर्किंग डे पर भी 2026 की सबसे बड़ी ओपनिंग

नॉन-हॉलिडे और वर्किंग डे पर रिलीज़ होने के बावजूद Border 2 ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। फिल्म ने 2026 की अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग दर्ज की है और साथ ही 2025 की सबसे बड़ी ओपनर फिल्म Chhaava के 33.10 करोड़ रुपये के आंकड़े के भी करीब पहुंच गई है। यह ओपनिंग इस बात का संकेत है कि दर्शकों में फिल्म को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।

मास बेल्ट्स में शानदार रिस्पॉन्स, सिंगल स्क्रीन में भरपूर भीड़ बॉर्डर 2 ने खासतौर पर मास बेल्ट्स में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कई सिंगल स्क्रीन थिएटर्स में ऑक्यूपेंसी बेहद मजबूत रही, जिससे यह साफ होता है कि फिल्म को ग्राउंड लेवल पर जबरदस्त सपोर्ट मिल रहा है।

वहीं शहरी इलाकों में भी दिन बढ़ने के साथ दर्शकों की संख्या में सुधार देखा गया। शाम और नाइट शोज़ में मल्टीप्लेक्स में भी अच्छी भीड़ नजर आई, जिससे ओवरऑल कलेक्शन को मजबूती मिली।

उत्तर भारत में बारिश का असर, फिर भी मजबूत कलेक्शन उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के चलते थिएटर बिजनेस पर थोड़ा असर जरूर पड़ा। इसके बावजूद Border 2 ने मजबूत कलेक्शन बनाए रखे, जो यह दिखाता है कि खराब मौसम के बावजूद दर्शकों का रुझान फिल्म की ओर बना रहा।

पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से वीकेंड पर उछाल की उम्मीद फिल्म को मिल रहे जबरदस्त वर्ड ऑफ माउथ के चलते ट्रेड को उम्मीद है कि शनिवार और रविवार को कलेक्शन में अच्छी छलांग देखने को मिलेगी। इसके अलावा सोमवार को गणतंत्र दिवस की छुट्टी के चलते एक्सटेंडेड वीकेंड पर फिल्म के लिए सबसे बड़े आंकड़े सामने आ सकते हैं।

पहले दिन का कलेक्शन भारत में पहले दिन यानी शुक्रवार को बॉर्डर 2 ने नेट बॉक्स ऑफिस पर करीब 32.10 करोड़ रुपये का कलेक्शन दर्ज किया है। यह ओपनिंग फिल्म को 2026 की टॉप ओपनर्स की लिस्ट में मजबूती से खड़ा करती है।