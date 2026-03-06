shiv chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स ने नशे में दौड़ाई कार, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Advertiesment
Britney Spears arrest
BY: WD Entertainment Desk
Publish Date: Fri, 06 Mar 2026 (13:33 IST) Updated Date: Fri, 06 Mar 2026 (13:35 IST)
google-news
पॉप क्वीन ब्रिटनी स्पीयर्स एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में फंस गई हैं। ब्रिटनी को कैलिफोर्निया में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्रिटनी पर शराब और ड्रग्स के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा है। हालांकि सिंगर को बाद में छोड़ दिया गया। ब्रिटनी को अब कोर्ट में पेश होगा पड़ेगा। 
 
खबरों के अनुसार यह घटना 4 मार्च 2026 की रात करीब 9:30 बजे की है। 'कैलिफोर्निया हाईवे पेट्रोल' को सूचना मिली थी कि एक काली रंग की कार हाईवे पर काफी तेज और अनियंत्रित तरीके से चल रही है। जब पुलिस ने गाड़ी रुकवाई, तो उसमें ब्रिटनी स्पीयर्स अकेली थीं। मौके पर किए गए 'फील्ड सोब्रिएटी टेस्ट' में वह फेल रहीं, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया।

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
webdunia
ब्रिटनी स्पीयर्स को रात भर जेल में रखा गया और अगली सुबह उन्हें 'साइट एंड रिलीज' प्रक्रिया के तहत छोड़ा गया। अब उन्हें 4 मई को वेंचुरा काउंटी सुपीरियर कोर्ट में पेश होगा है। घटना की जांच अभी जारी है और केमिकल टेस्ट के रिजल्ट आना बाकी है। 
 
ब्रिटनी के मैनेजर केड हडसन ने इस घटना पर कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण और अक्षम्य घटना है। ब्रिटनी कानून का पालन करेंगी और सही कदम उठाएंगी। हमें उम्मीद है कि यह उनके जीवन में लंबे समय से लंबित बदलाव की शुरुआत होगी। 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

रिवीलिंग ड्रेस में जाह्नवी कपूर का बोल्ड अंदाज, फ्लॉन्ट किया सिल्वर ब्रालेट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels