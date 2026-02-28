दीपिका पादुकोण को 18 साल की उम्र में मिली थी यह खराब सलाह

बॉलीवुड की 'मस्तानी' यानी दीपिका पादुकोण आज सफलता के उस शिखर पर हैं जहाँ पहुंचना हर अभिनेत्री का सपना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंडस्ट्री की इस सबसे प्रभावशाली एक्ट्रेस को अपने करियर के शुरुआती दौर में एक ऐसी सलाह मिली थी, जिसे सुनकर आज भी वह हैरान रह जाती हैं?

एक इंटरव्यू के दौरान दीपिका ने अपने जीवन की सबसे 'खराब' सलाह का खुलासा किया था। दीपिका ने बताया था कि जब वह महज 18 साल की थीं, तब उन्हें किसी ने ब्रेस्ट इम्प्लांट कराने की सलाह दी थी। दीपिका ने कहा था, मुझे अक्सर आश्चर्य होता है कि उस छोटी सी उम्र में मुझमें इतनी समझदारी कहां से आई कि मैंने उस बात को गंभीरता से नहीं लिया।

दीपिका की यह बेबाकी आज उन लड़कियों के लिए मिसाल है जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के दबाव में अपनी नैचुरल सुंदरता खो देती हैं। जहां एक तरफ दीपिका को भद्दी सलाहें थीं, वहीं दूसरी तरफ उनके मेंटर शाहरुख खान ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया था।

शाहरुख ने दीपिका से कहा था— हमेशा उन लोगों के साथ काम करो जिनके साथ तुम्हें समय बिताना अच्छा लगे। फिल्म सिर्फ काम नहीं, बल्कि यादें और अनुभव बनाने का जरिया है। यही वजह है कि आज दीपिका न केवल एक बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, बल्कि सेट पर अपनी सकारात्मक ऊर्जा के लिए भी जानी जाती हैं।

दीपिका पादुकोण बीते कुछ समय से अपने प्रोजेक्ट्स कैंसिल करने को लेकर भी चर्चा में हैं। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम के घंटों को लेकर आवाज उठाई है। मां बनने के बाद 8 घंटे की शिफ्ट की मांग की वजह से उन्हें संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' और 'कल्कि 2' जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स से बाहर होना पड़ा।

हाल ही में खबर आई कि दीपिका ने मशहूर हॉलीवुड सीरीज 'द व्हाइट लोटस' के चौथे सीजन को ठुकरा दिया क्योंकि वह इसके लिए ऑडिशन नहीं देना चाहती थीं। हालांकि वह जल्द ही शाहरुख खान के साथ फिल्म 'किंग' में नजर आने वाली हैं। इसके अलावा उनके बास अल्लू अर्जुन और एटली की फिल्म AA22 भी है।