धुरंधर 2 का बॉक्स ऑफिस पर जलवा जारी: वीकेंड 2 में 800 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1365 करोड़ रुपये

फिल्म 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाते हुए एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह फिल्म वीकेंड 2 में 800 करोड़ रुपये की कमाई को पार करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई है। इसने अपने पिछले संस्करण 'धुरंधर' को भी पीछे छोड़ दिया है।

धुरंधर एक ने वीकेंड दो में 146.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था जबकि धुरंधर 2 ने अपने दूसरे वीकेंड पर 164 करोड़ रुपये का धमाकेदार कलेक्शन किया है, जिससे यह साबित हो गया है कि इस फिल्म को दर्शकों ने दिल से अपनाया है।

बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर 2' की तूफानी कमाई 'धुरंधर 2' ने अपने वीकेंड 2 में जबरदस्त प्रदर्शन किया। शुक्रवार को 38 करोड़ रुपये, शनिवार को 60 करोड़ रुपये और रविवार को 66 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर फिल्म ने कुल 813 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार किया है। इसने भारत में सबसे तेज 200 करोड़ रुपये, 300 करोड़ रुपये, 400 करोड़ रुपये, 500 करोड़ रुपये, 600 करोड़ रुपये, 700 करोड़ रुपये और अब 800 करोड़ रुपये तक का सफर तय किया है।

'धुरंधर 2' के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन 'धुरंधर 2' ने वीकेंड 2 के दौरान भारतीय बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए कई रिकॉर्ड तोड़े हैं। अब यह चौथी फिल्म बन गई है, जो वीकेंड 2 में 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर चुकी है। इसके साथ ही यह फिल्म 'धुरंधर', 'पुष्पा 2' और 'छावा' की लिस्ट में शामिल हो गई है।

बॉक्स ऑफिस की टॉप फिल्में 'धुरंधर 2': 164 करोड़ रुपये (वीकेंड 2)

'धुरंधर': 146.60 करोड़ रुपये (वीकेंड 2)

'पुष्पा 2' (हिंदी): 128 करोड़ रुपये (वीकेंड 2)

'छावा': 109.23 करोड़ रुपये (वीकेंड 2)

'धुरंधर 2' ने वीकेंड 2 के दौरान 164 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है, जो फिल्म के शानदार प्रदर्शन को दर्शाता है। इसकी सफलता ने न केवल हिंदी सिनेमा बल्कि सभी भारतीय फिल्म उद्योग में एक नया मानक स्थापित किया है।

धुरंधर 2' की कमाई के आंकड़े वीक 1: 649 करोड़ रुपये (8 दिन + प्रीव्यू वीक)

वीकेंड 2: 164 करोड़ रुपये

कुल: 813 करोड़ रुपये

वर्ल्डवाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन की बात की जाए तो भारत से यह आंकड़ा 1023 करोड़ रुपये और विदेश से 342 करोड़ रुपये है। इस तरह से धुरंधर 2 का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब तक 1365 करोड़ रुपये है।

फिल्म 'धुरंधर 2' की इन शानदार कमाई के आंकड़ों से यह साफ हो गया है कि यह फिल्म दर्शकों की उम्मीदों से कहीं अधिक हासिल करने में सफल रही है। इसके अलावा, यह भी साबित हो गया है कि फिल्म की सफलता में कोई कमी नहीं आई है और आने वाले सप्ताहों में इसके कलेक्शन में और वृद्धि हो सकती है।