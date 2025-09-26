Navratri

चमकीला के लिए दिलजीत दोसांझ को मिला एमी अवॉर्ड्स की बेस्ट कैटेगरी में नॉमिनेशन, एक्टर ने इम्तियाज अली को कहा शुक्रिया

शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025
पंजाबी सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। दिलजीत का नमा इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुआ है। ये नॉमिनेशन उन्हें नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई उनकी फिल्म 'चमकीला' के लिए मिला है। 
 
इतना ही नहीं फिल्म 'चमकीला' को भी Best TV Movie/Mini-Series कैटेगरी में जगह मिली है। इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स की आधिकारिक वेबसाइट पर यह घोषणा की गई है। 
 
webdunia
एमी अवॉर्ड के लिए ‍नॉमिनेट होने के बाद दिलजीत ने पोस्ट किया, 'यह सब आपकी वजह से हैं, इम्तियाज सर।' एमी अवॉर्ड्स 2025 के विनर्स की घोषणा 24 नवंबर को न्यूयॉर्क में होगी। 
 
बता दें कि फिल्म 'चमकीला' अप्रैल 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। यह पंजाबी लोकगायक अमर सिंह चमकीला की जिंदगी पर आधारित है। फिल्म में दिलजीत दोसांझ के साथ परिणीति चोपड़ा नजर आई थीं। फिल्म का निर्देशन इम्तियाज अली ने किया है। 

