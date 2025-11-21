दिव्या खोसला ने लीक की मुकेश भट्ट की कॉल रिकॉर्डिंग, फिल्म इंडस्ट्री में चल रही गुटबाजी की खोली पोली

बॉलीवुड एक्ट्रेस दिव्या खोसला अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। वह अपनी एक्टिंग के अलावा बेबाक बयानों के लिए भी जानी जाती हैं। हाल ही में दिव्या ने मुकेश भट्ट की एक कॉल रिकॉर्डिंग शेयर की है। इसके बाद दिव्या एक बार फिल्म 'सावी' और 'जिगरा' के बीच अनबन को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं।

दरअसल, दिव्या खोसला ने आलिया भट्ट की फिल्म 'जिगरा' को अपनी मूवी 'सावी' की कॉपी बताया था। जिसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मुकेश भट्ट ने दिव्या के इस स्टेटमेंट को पब्लिसिटी स्टंट बताया और कहा, 'आलिया को कॉपी की जरूरत नहीं है।'

अब दिव्या खोसला अपने जन्मदिन पर मुकेश भट्ट से हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक करके सनसनी मचा दी है। 'सावी' को दिव्या खोसला के पति भूषण कुमार के अलावा मुकेश भट्ट ने भी प्रोड्यूस किया था। सावी 31 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई थी, जबकि 'जिगरा' अक्टूबर में आई थी।

कॉल रिकॉर्डिंग में दिव्या मुकेश भट्ट से पूछती हैं, सर, इंटरनेट पर जो आया है, क्या आपने मेरे खिलाफ कुछ कहा है कि मैंने कोई फ्रॉड किया है। आपने 'सावी' और आलिया की 'जिगरा' के विवाद पर कुछ कहा है क्या कि मैंने पब्लिसिटी स्टंट किया है?

इस पर मुकेश कहते हैं, ना मेरेको किसी ने पूछा, ना मैंने किसी को बोला। यह फिर से उन लोगों ने किया है, जिनका इसमें स्वार्थ है। दिव्या कहती हैं, और सर, यह मेरे जन्मदिन पर हुआ है। सर, यह सामने आ रहा है और मैं हैरान हूं क्योंकि लोग मुझे मैसेज भेज रहे हैं।

मुकेश कहते हैं, बेटा, अब तुम समझ सकती हो कि ये सब प्लान किया हुआ है। ये तुम्हारे जन्मदिन पर हुआ है, इसका मतलब है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। सबसे पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। और मैं ऐसी घटिया हरकत... अब तक तुम मुझे पहचान गई हो बेटा।

इस पर दिव्या कहती हैं, सर, बिल्कुल, मेरे मन में आपके लिए बहुत प्यार और सम्मान है। मैंने आपको बार-बार बताया है कि आपने 'सावी' के शूट के अनुभव को कितना शानदार बना दिया है। और मैं सोच भी नहीं सकती, लेकिन कई साइट्स ने ये आर्टिकल चलाया है कि मुकेश भट्ट ने बोला है।

मुकेश कहते हैं, ये दूसरे कैंप की चाल है। फिर दिव्या कहती हैं, जी जी...मतलब वो मेरे पीछे इतने पड़े हैं कि एक साल बाद भी मेरे जन्मदिन पर खास तौर पर प्लानिंग कर रहे हैं, और ये सब वो मेरे जन्मदिन पर कर रहे हैं।

मुकेश ने कहा, देखो ना, टाइमिंग करके किया ना। लेकिन इस बेवकूफी भरी बात पर रिएक्ट मत करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वो है तुम्हारा और मेरा पवित्र रिश्ता, वो ज्यादा अहम है। एक्ट्रेस कहती हैं, हां, हां। सर, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूं।

इस ऑडियो क्लिप को शेयर करते हुए दिव्या ने कैप्शन में लिखा, मैं इस खुलासे से काफी हैरान हूं। हाल ही में मुझे जो पता चला, वो परेशान करने वाला और दिल दहला देने वाला है। भारी मन से मुझे लगता है कि इस सच्चाई को जनता के सामने लाना जरूरी है। खासकर उन कलाकारों और फैंस के लिए जिन्होंने हमारी फिल्म इंडस्ट्री में लॉबिंग और गेटकीपिंग का दंश झेला है।

उन्होंने लिखा, बदकिस्मती से, मेरे पास मिस्टर मुकेश भट्ट और मेरे बीच हुई टेलीफोन पर हुई बातचीत को सबके सामने लाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा है, ताकि लोग खुद सुन सकें कि कैसे कुछ ग्रुप करियर खराब करने और असली टैलेंट को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। यह बर्ताव मंजूर नहीं है और इसे नॉर्मल नहीं किया जा सकता। अब समय आ गया है कि हम आवाज उठाएं। अब समय आ गया है कि हम इंडस्ट्री माफिया को सामने लाएं।