तूफान के 'टीजर' को मिली जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए फरहान अख्तर ने कहा शुक्रिया, शेयर किया नया पोस्टर

फिल्म के टीजर को रिलीज के बहुत कम समय के भीतर केवल यूट्यूब पर 16 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। टीजर को मिले प्यार के लिए आभार व्यक्त करते हुए, फरहान अख्तर लिखते हैं, Thank you for the love you have shown the teaser. It makes every drop of blood, sweat and tears put into creating this character, worth having shed.