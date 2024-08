बता दें कि जैस्मिन वालिया लंदन मूल की हैं। जैस्मिन के माता-पिता भारतीय मूल के हैं। जैस्मिन ब्रिटिश रियलिटी टीवी सीरीज The Only Way Is Essex का हिस्सा बनीं। साल 2014 में जैस्मिन ने अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च किया था जैस्मिन ने साल 2018 में बॉलीवुड फिल्म 'सोनू के टीटू की स्वीटी' के लिए 'बॉम डिगी डिगी' सॉन्ग को रीमेक किया था।