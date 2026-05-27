Hanuman Chalisa

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






हेली शाह का समर स्टाइल: आरामदायक और स्टाइलिश फैशन का परफेक्ट मेल

Advertiesment
Helly Shah summer style
BY: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Publish Date: Wed, 27 May 2026 (14:44 IST) Updated Date: Wed, 27 May 2026 (14:49 IST)
google-news
फ्लोई ड्रेसेज, आरामदायक को-ऑर्ड सेट्स और बीच-फ्रेंडली आउटफिट्स, हेली शाह का समर वॉर्डरोब हर उस लड़की के लिए इंस्पिरेशन है, जो गर्मियों में बिना ज्यादा मेहनत के स्टाइलिश दिखना चाहती है। हेली अपने लुक्स में कम्फर्ट और फैशन का ऐसा संतुलन बनाए रखती हैं, जो समर ड्रेसिंग को आसान और ट्रेंडी बना देता है। आइए देखते हैं उनके कुछ शानदार समर आउटफिट्स, जो आपके फैशन मूड बोर्ड में जरूर शामिल होने चाहिए।
 
webdunia

फ्रेश समर लुक के लिए फ्लोरल मिनी ड्रेस

सॉफ्ट फ्लोरल प्रिंट्स वाली व्हाइट मिनी ड्रेस में हेली बेहद फ्रेश और आकर्षक नजर आ रही हैं। फिट-एंड-फ्लेयर पैटर्न, नेचुरल मेकअप और हल्के वेवी हेयर उनके लुक को एक सॉफ्ट, ड्रीमी फील देते हैं। ब्रंच आउटिंग या छुट्टियों के दौरान यह ड्रेस एक बेहतरीन समर स्टाइल ऑप्शन साबित हो सकती है।

ALSO READ: निक्की तंबोली ने फिर दिखाया बोल्ड अंदाज, ऑल ब्लैक लेस आउटफिट में ढहाया कहर
 
webdunia

रंगों से भरपूर समर एथनिक स्टाइल

गर्मियों में चमकीले रंगों को अपनाने का शानदार उदाहरण हेली का ब्राइट पिंक कुर्ता लुक है। ढीली फिटिंग और खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी वाला यह आउटफिट आराम और स्टाइल दोनों का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। छोटे फंक्शन्स, फैमिली गेट-टुगेदर्स या डेली वियर के लिए यह एथनिक लुक एकदम परफेक्ट है।
 
webdunia

मिनिमल लेकिन क्लासी व्हाइट को-ऑर्ड सेट

हेली का ऑल-व्हाइट को-ऑर्ड लुक सिंपल होने के बावजूद बेहद एलिगेंट नजर आता है। ब्रीदेबल फैब्रिक और रिलैक्स्ड फिट इसे गर्मियों के लिए एक शानदार विकल्प बनाते हैं। चाहे कैज़ुअल कॉफी मीट हो या वीकेंड आउटिंग, यह लुक हर मौके पर आसानी से कैरी किया जा सकता है।

बॉलीवुड की अन्य लेटेस्ट खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें 
 
webdunia

फन और ट्रेंडी समर फैशन के लिए गिंघम स्कर्ट लुक

व्हाइट स्लीवलेस क्रॉप टॉप के साथ ग्रीन गिंघम स्कर्ट में हेली का लुक यंग, फन और ट्रेंडी वाइब्स देता है। यह आउटफिट आरामदायक होने के साथ-साथ स्टाइलिश भी है, जो कैज़ुअल डे आउट्स और वेकेशन के लिए शानदार इंस्पिरेशन बन सकता है।
 
webdunia

बीच वेकेशन के लिए एफ़र्टलेस ग्लैम

व्हाइट टोन वाले बीच आउटफिट में हेली ने रिलैक्स्ड और स्टाइलिश वेकेशन फैशन को खूबसूरती से पेश किया है। लेस डिटेलिंग और फ्लोई सिल्हूट वाला यह लुक आराम और ग्लैमर का खूबसूरत मिश्रण है, जो बीच हॉलीडे के लिए परफेक्ट फैशन गोल्स सेट करता है।

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:
About Writer वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

'पेड्डी' का काउंटडाउन हुआ शुरू, फिल्म की रिलीज से 9 दिन पहले मेकर्स ने ड्रॉप किया राम चरण का दिलचस्प पोस्ट

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels