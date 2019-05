किम कर्दाशियां ने पिंक बिकिनी में दिखाईं कातिल अदाएं

Photo : Instagram

हॉट एंड पापुलर रियलिटी स्टार किम कर्दाशियां लगातार सुर्खियों मे रहती हैं। Keeping Up with the Kardashians नामक शो की शूटिंग उन्होंने कुछ दिनों पहले बाली में की थी।