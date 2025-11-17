कॉन्सर्ट में रूमर्ड बॉयफ्रेंड रचित सिंह संग दिखा हुमा कुरैशी का रोमांटिक अंदाज, वायरल हुआ वीडियो

बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी प्रोफेशनल के साथ ही अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं। काफी समय से चर्चा है कि हुमा एक्टिंग कोच रचित सिंह को डेट कर रही हैं। हाल ही में हुमा को अपने कथित बॉयफ्रेंड रचित संग मुंबई में हुए एक इवेंट में स्पॉट किया गया।
सोशल मीडिया पर हुमा कुरैशी और रचित सिंह का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों पब्लिक के बीच रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो हिमेश रेशमिया के हालिया कॉन्सर्ट का है, जिसमें कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी पहुंचे थे।
वीडियो में रचित, हुमा को पीछे से हग करते नजर आ रहा हैं। लेकिन हुमा की नजर जैसे ही मीडिया के कैमरे पर पड़ती है वह अपने कथित बॉयफ्रेंड का हाथ अपने गले से हटा देती हैं। सोशल मीडिया पर अब दोनों का ये वीडियो काफी चर्चा में हैं।
बता दें कि बीते महीने हुमा कुरैशी और रचित सिंह के सगाई करने की खबरें भी सामने आई थी। हालांकि, अब तक दोनों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। हुमा कुरैशी इन दिनों नेटफ्लिक्स की सीरीज 'दिल्ली क्राइम 3' में नजर आ रही हैं। इस सीरीज में निगेटिव रोल निभाकर भी हुमा छा गई हैं।