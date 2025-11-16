Dharma Sangrah

Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia






'दे दे प्यार दे 2' ने बॉक्स ऑफिस पर पकड़ी रफ्तार, दूसरे दिन किया इतना कलेक्शन

Advertiesment
हमें फॉलो करें De De Pyaar De 2 Box Office Collection

WD Entertainment Desk

, रविवार, 16 नवंबर 2025 (17:50 IST)
बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हो चुकी है। फिल्म को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हालांकि ओपनिंग डे पर फिल्म को वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जैसी उम्मीद की जा रही थी। 
 
फिल्म ने पहले दिन 9.45 करोड़ रुपए का नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में अच्छा उछाल देखने को मिला। फिल्म ने शनिवार के दिन 13.77 करोड़ रुपयए का नेट कलेक्शन किया है। इसके साथ ही 'दे दे प्यार दे 2' का टोटल कलेक्शन 23.22 करोड़ रुपए हो गया है।
 
पहले दिन के मुकाबले, दूसरे दिन फिल्म के कलेक्शन में 40 प्रतिशत का इजाफा देखने मिला। फिल्म की ऑक्यूपेंसी भी शनिवार के दिन शानदार रही। रविवार को फिल्म के कलेक्शन में और भी इजाफा होने की उम्मीद है। 
 
फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' साल 2019 में रिलीज 'दे दे प्यार दे' का सीक्वल है। फिल्म का निर्देशन अंशुल शर्मा ने किया है। इसे लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है। फिल्म में अजय और रकुल के अलावा आर माधवन, गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मिजान जाफरी और इशिता दत्ता अहम ‍किरदार में हैं। 
 

हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
Share this Story:

वेबदुनिया पर पढ़ें

 समाचार बॉलीवुड ज्योतिष लाइफ स्‍टाइल धर्म-संसार महाभारत के किस्से रामायण की कहानियां रोचक और रोमांचक

Follow Webdunia Hindi

अगला लेख

प्रेम चोपड़ा की अस्पताल से हुई छुट्टी, सीने में जकड़न के बाद अस्पताल में कराया था भर्ती

सम्बंधित जानकारी

होम
धर्म संग्रह
Shorts
फोटो
Reels