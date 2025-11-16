Dharma Sangrah

फैशन और स्टाइल की मिसाल हैं प्रियंका चोपड़ा, तमन्ना भाटिया और आलिया भट्ट, देखिए हसीनाओं का दिलकश अंदाज

WD Entertainment Desk

रविवार, 16 नवंबर 2025 (13:15 IST)
प्रियंका चोपड़ा जोनस, आलिया भट्ट और तमन्ना भाटिया तीनों ही आज फिल्मों के साथ-साथ ब्रांडिंग की दुनिया में भी चमक रही हैं। ब्लॉकबस्टर फिल्मों से लेकर बड़े-बड़े ब्रांड डील्स तक, ये तीनों न सिर्फ स्क्रीन पर छाई रहती हैं, बल्कि एक ही प्रीमियम ब्रांड से जुड़ी होने के कारण एक खास क्लब का हिस्सा भी बन गई हैं ब्लेंडर्स प्राइड।
 
प्रियंका चोपड़ा जोनस
ग्लोबल आइकन प्रियंका लंबे समय तक ब्लेंडर्स प्राइड की ब्रांड एंबेसडर रहीं। फैशन टूर और विज्ञापनों के ज़रिये उन्होंने ब्रांड को अंतरराष्ट्रीय पहचान दी। फैशन शो का हिस्सा बनकर प्रियंका ने दर्शकों और डिजाइनरों से सीधा जुड़ाव बनाया, जिससे ब्रांड की पहचान और भी बढ़ी।
 
तमन्ना भाटिया
तमन्ना अपनी खास स्टाइल और ग्लैमर के साथ ब्रांड की चमक बनाए रखे हुए हैं। हाल ही में ब्रांड ने गुरुग्राम में “फ्यूचरवर्स ऑफ़ फ़ैशन” फैशन टूर आयोजित किया, जिसमें फाल्गुनी-शेन पीकॉक के डिज़ाइन दिखाए गए और तमन्ना भाटिया व शाहिद कपूर ने शो को लीड किया। तमन्ना अपने फैशन स्टाइल के लिए जानी जाती हैं और इस बार भी उन्होंने रनवे को एक नया लुक दिया।
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alia Bhatt (@aliaabhatt)

आलिया भट्ट
आलिया भट्ट भी इस ब्रांड की एंबेसडर रही हैं। उनके लॉन्च के साथ “मेड ऑफ प्राइड” नाम की कैंपेन फिल्म जारी की गई। अपनी मेहनत, सादगी और असलियत के कारण आलिया ब्रांड के लिए परफेक्ट फिट मानी गईं। उन्होंने ब्रांड की सोच—आत्मविश्वास और गर्व—को एक नई दिशा दी।
 
तीनों का ब्लेंडर्स प्राइड से जुड़ाव दिखाता है कि कैसे ये प्रमुख अभिनेत्रियाँ लग्जरी, स्टाइल और प्रेरणा के अलग-अलग रूप दर्शाती हैं।

